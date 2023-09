NU+ Hoe een oud conflict het PvdD-bestuur binnen een week de kop kostte

Zaterdag barstte de bom bij een partij die de afgelopen jaren gekenmerkt werd door rust en stabiliteit. Het bestuur van Partij voor de Dieren floot Esther Ouwehand terug als lijsttrekker na meldingen van vermeende integriteitsschendingen. NU.nl zet de hectische dagen die volgden op een rij.

Maandag 17 juli

Op 17 juli wordt Esther Ouwehand door het bestuur van de Partij voor de Dieren voorgedragen als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen in november. Later blijkt dat de lijsttrekker en het bestuur dan al in de clinch liggen.

Vrijdag 8 september

Een paar maanden na haar aanstelling als lijsttrekker stuurt Ouwehand een brief aan het bestuur. Daarin schrijft ze hoe ze "steevast een afwijzende houding" krijgt van het bestuur op vragen, oproepen of voorstellen.

Het bestuur heeft volgens haar "een hardnekkige neiging om zich iedere keer weer te laten leiden door de oprichters" van de partij. Onder anderen Marianne Thieme en Eerste Kamerlid Niko Koffeman begonnen de partij in 2002. Ouwehand eist een bestuur dat onafhankelijk is ten opzichte van de oprichters.

Dit alles gebeurt achter de schermen. Media hebben dan nog niets bericht over het conflict tussen Ouwehand en het partijbestuur.

Zaterdag 9 september

Zaterdagmiddag barst de bom. Het bestuur meldt Ouwehand niet langer als lijsttrekker te willen. Partijvoorzitter Ruud van der Velden noemt als reden dat er meldingen van integriteitsschendingen door Ouwehand zijn binnengekomen. Een externe commissie moet onderzoek doen naar die meldingen.

Kort na het besluit scharen verschillende mensen binnen de partij zich achter hun lijsttrekker. Onder meer PINK!, de jongerenorganisatie van de partij, en Kamerlid Christine Teunissen veroordelen het besluit van het bestuur en spreken hun steun uit voor Ouwehand.

Die avond reageert Ouwehand in een verklaring op het besluit van het bestuur, waarin ze ontkent dat er ooit een melding van integriteitsschending bij haar is binnengekomen. Ze is vastberaden om tegen de wil van het bestuur in lijsttrekker te worden.

Maandag 11 september

Na een hectisch weekend richten de ogen zich op de Kamerfractie van de PvdD. Na Teunissens reactie op zaterdag geven de overige vier collega's van Ouwehand aan dat ze zich niet zomaar achter hun lijsttrekker scharen. Wel benadrukken ze dat Ouwehand onschuldig is tot het tegendeel is bewezen.

Campagneleider Daan de Neef kiest wél partij. Hij maakt die ochtend bekend zijn taken neer te leggen uit onvrede met de gang van zaken. "Ik kan niet voor een bestuur werken dat Esther zo behandelt", verklaart hij zijn vertrek.

In de avond wordt duidelijk dat het partijbestuur zich niets aantrekt van de kritiek en besluit om donderdag een nieuwe lijsttrekker voor te dragen. Op dat moment geniet Ouwehand al de steun van veel lokale en provinciale afdelingen.

Later op de avond onthult Nieuwsuur op basis van stukken en gesprekken met betrokkenen dat het conflict al voor de zomer speelde. In juni probeerde Ouwehand een bestuurslid van de partij weg te krijgen, omdat de vrouw in kwestie "leugens" over haar had verteld.

Dinsdag 12 september

Op de vroege ochtend van 12 september wordt bekend dat 185 lokale politici van PvdD het vertrouwen in het bestuur opzeggen. In een brandbrief stellen zij dat de partij alleen bij elkaar kan blijven als het bestuur aftreedt.

De Tweede Kamerfractie is ondertussen nog steeds verdeeld over het conflict tussen Ouwehand en het bestuur. De fractie zou op zondag hebben geprobeerd een gezamenlijke verklaring op te stellen, maar die poging mislukten.

Die avond vertrekt het eerste Kamerlid. Leonie Vestering geeft haar Kamerlidmaatschap op vanwege "de werkomstandigheden". Vestering geeft aan dat ze betreurt hoe alle aandacht binnen de partij naar een intern conflict uitgaat. Haar fractiegenoten laten weten "overvallen" te zijn door het besluit.

Esther Ouwehand wordt weer lijsttrekker van de Partij voor de Dieren na beschuldigingen van integriteitsschendingen. Later deze week doet ze haar verhaal in College Tour. Foto: ANP

Woensdag 13 september

Woensdagmiddag, kort na het middaguur, neemt de zaak een nieuwe wending. Het partijbestuur kondigt aan op te stappen vanwege het conflict. Ook draagt het bestuur Ouwehand alsnog voor als lijsttrekker voor PvdD. Met de nodige tegenzin, blijkt uit de verklaring van het bestuur.

Het bestuur vindt Ouwehand nog steeds niet geschikt als lijsttrekker. De reden om Ouwehand toch weer voor te dragen en zelf te vertrekken komt "uitsluitend" voort uit de ophef die is ontstaan.

Ouwehand laat later op de middag weten "opgelucht en heel blij" te zijn dat het conflict voorbij is. Die middag zit ze ook bij opnames van het programma College Tour, die al voor het uitbreken van het partijconflict gepland stonden. Tijdens de opnames zegt Ouwehand dat de ruzie "heel schadelijk" is voor de partij. "Ik denk ook niet dat ik alles ongedaan kan maken."

Donderdag 14 september

En wat nu? Donderdag dienen de bestuursleden officieel hun ontslag in. Daarna zal moeten blijken wie het stokje van hen zullen overnemen.