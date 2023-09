PvdD-Kamerlid Vestering stopt ermee vanwege ruzie binnen partij

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Leonie Vestering stopt als Kamerlid voor Partij voor de Dieren (PvdD). Vestering kan zich door het conflict binnen de partij niet langer goed inzetten voor de dieren, zei ze dinsdag tijdens een debat in de Tweede Kamer.

"Ik ben ontzettend geraakt door de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. En het raakt me omdat ik de Partij voor de Dieren ken als een geweldige groep mensen die samen strijden voor hen die niet voor zichzelf kunnen opkomen", zei Vestering tijdens het debat.

Chaos compleet bij PvdD: Tweede Kamerfractie verdeeld over positie Ouwehand

Zie ook Chaos compleet bij PvdD: Tweede Kamerfractie verdeeld over positie Ouwehand

Zie ook Chaos compleet bij PvdD: Tweede Kamerfractie verdeeld over positie Ouwehand

Kort daarna kwam naar buiten dat Ouwehand een dag eerder een kritische brief naar het bestuur had gestuurd. Sindsdien spraken veel mensen, waaronder Kamerlid Christine Teunissen, zich uit voor Ouwehand. Van de zeskoppige Tweede Kamerfractie hield Vestering zich het meest op de vlakte in reactie op het interne conflict.