PvdD-bestuur stapt op en maakt met tegenzin Ouwehand weer lijsttrekker

Het bestuur van de Partij voor de Dieren stapt op vanwege de ruzie die is ontstaan met partijleider en fractievoorzitter Esther Ouwehand. De bestuursleden raakten steeds verder geïsoleerd doordat steeds meer (actieve) partijleden het voor Ouwehand opnamen.

Bestuurslid Marnix van der Werf deelt donderdag een verklaring op het sociale medium X waarin Ouwehand alsnog wordt voorgedragen als kandidaat-lijsttrekker voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen.

Het conflict kwam afgelopen weekend aan het licht toen het bestuur de voordracht van Ouwehand tot ieders verbazing introk.

"Ons bericht van 9 september heeft tot stevige commotie geleid binnen de partij", schrijft het bestuur over die stap. Alleen vanwege die ophef draagt het bestuur Ouwehand weer voor als kandidaat-lijsttrekker. Donderdag wordt Ouwehand officieel weer voorgedragen als lijsttrekker en dienen de bestuursleden hun ontslag in.

Ouwehand is "opgelucht en heel erg dankbaar voor al die actieve leden die zijn opgekomen voor die prachtige partij die we zijn", zegt ze in een reactie.

Partijbestuur vindt Ouwehand nog steeds ongeschikt

Het bestuur beschuldigde Ouwehand aanvankelijk van integriteitsschendingen, maar in de verklaring is te lezen dat "meerdere factoren" een rol speelden.

"Het afzien van de voordracht komt niet voort uit een interne richtingenstrijd binnen de partij, maar heeft uitsluitend betrekking op het feit dat wij Esther niet geschikt achten om het lijsttrekkerschap de komende vier jaar te vervullen", schrijft het bestuur.

Ouwehand vermoedde dat het bestuur van haar af wilde omdat zij onlangs een zeer kritische brief naar het bestuur stuurde. Daarin schreef ze onder meer dat het bestuur medeverantwoordelijk is voor haar burn-out eind vorig jaar.

Ook werd duidelijk dat Ouwehand en een (niet bij naam genoemd) bestuurslid al tijden op ramkoers liggen. Het vertrouwen is weg, schreef de fractievoorzitter.

Esther Ouwehand wordt weer lijsttrekker van de Partij voor de Dieren na beschuldigingen van integriteitsschendingen. Later deze week doet ze haar verhaal in College Tour. Foto: ANP

Toch discussie over koers van Partij voor de Dieren

Hoewel het bestuur een interne richtingenstrijd ontkent, was daar volgens Ouwehand wel degelijk discussie over. Moet de partij vanaf de zijlijn ferm haar idealen blijven uitdragen (zoals het bestuur dat graag ziet), of mag er ook ruimte zijn om mee te besturen (met een mildere toon als gevolg)?

Ouwehand wil best eens aanschuiven bij formatietafels, liet ze weten in de brief aan het bestuur. "Zo blijf ik het verbijsterend vinden dat het bestuur van mij verlangde dat ik als partijleider alle fractievoorzitters na de gemeenteraadsverkiezingen 'naar de oppositie' zou begeleiden", schreef ze.

In de afgelopen dagen werd duidelijk dat er al maanden een interne ruzie woekert die niet meer is op te lossen zonder dat er koppen rollen.

Al snel werd duidelijk dat Ouwehand veel steun had binnen de partij. Binnen de Tweede Kamerfractie sprak Christine Teunissen haar onvoorwaardelijke steun voor Ouwehand uit. Enkele dagen later volgden een kleine tweehonderd (actieve) partijleden die het in een brief voor haar opnamen en het vertrek van het bestuur eisten.