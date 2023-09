Lokale politici PvdD steunen Ouwehand en eisen vertrek partijbestuur

Bijna tweehonderd lokale politici van de Partij voor de Dieren (PvdD) willen dat het partijbestuur opstapt vanwege de clash met partijleider Esther Ouwehand.

"Wij geloven dat de schade op dit moment dermate groot is dat de enige manier om de partij bij elkaar te houden is dat het bestuur ervoor kiest om terug te treden en een interim-bestuur wordt aangesteld", staat in een brief die door 185 mensen ondertekend is. De ondertekenaars spreken hun vertrouwen uit in Ouwehand als lijsttrekker en partijleider.

In de versie van de brief die de NOS in handen heeft zijn de ondertekenaars geanonimiseerd. De briefschrijvers, onder wie lokale politici en partijmedewerkers, willen dinsdag voor 12.00 uur een reactie.

Op 24 september staat er een partijcongres op het programma. Het partijbestuur moet voor die tijd aftreden, vinden de brievenschrijvers. "Het is duidelijk dat dit conflict voor grote onrust zorgt binnen en buiten de partij en dat dit richting het congres alleen maar erger zal worden."

Signalen en informatie over integriteitsschendingen

Het partijbestuur meldde afgelopen weekend dat Ouwehand niet opnieuw lijsttrekker zal worden vanwege "signalen en informatie" over mogelijke integriteitsschendingen door haar. Ouwehand bleek de dag ervoor een zeer kritische brief naar het bestuur te hebben gestuurd. Daarin verweet ze het bestuur de professionalisering en democratisering van de partij in de weg te zitten.

Die brief is volgens Ouwehand dan ook de reden dat het bestuur haar nu niet meer als lijsttrekker wil. "Ik vind het moeilijk om het één los te zien van het ander."

Een interne oplossing is volgens de briefondertekenaars onmogelijk gemaakt door het partijbestuur, "toen het ervoor koos om in verkiezingstijd media te betrekken bij nog niet onderzochte signalen over integriteitsschendingen".

Ruzie begon al voor de zomer

Nieuwsuur meldde maandagavond dat er al veel langer een conflict is tussen Ouwehand en het bestuur. Ouwehand zou een plan hebben laten opstellen om een bestuurslid weg te krijgen.

Dat speelde voor de zomer. Opvallend, want enkele weken later, op 17 juli, werd Ouwehand nog met veel lof door datzelfde bestuur naar voren geschoven als lijsttrekker.