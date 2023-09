Bestuur PvdD buigt niet voor kritiek en komt donderdag met nieuwe lijsttrekker

Het bestuur van de Partij voor de Dieren wil donderdag ondanks alle kritiek een nieuwe lijsttrekker voordragen. Het rommelt binnen de partij, nadat het bestuur partijleider Esther Ouwehand afgelopen weekend had beschuldigd van "integriteitsschendingen". Sindsdien schaarden meerdere partijleden zich achter Ouwehand.

Volgens de Friese fractievoorzitter Menno Brouwer kijken veel lokale en regionale PvdD-politici hoe ze "samen kunnen optrekken" in aanloop naar het congres. Op dat congres op 24 september stemmen de leden over de nieuwe lijsttrekker én wordt een motie van wantrouwen verwacht tegen het bestuur. Of deze al in de maak is, is onbekend. Leden die kritiek uitten op het bestuur, zeggen desgevraagd de ontwikkelingen eerst te willen afwachten.