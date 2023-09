Bestuur Partij voor de Dieren wil Esther Ouwehand niet langer als lijsttrekker

Delen via E-mail

Het bestuur van de Partij voor de Dieren heeft zaterdag besloten Esther Ouwehand niet meer voor te dragen als lijsttrekker. Dat gebeurde nadat er meerdere meldingen van vermeende integriteitsschendingen waren binnengekomen, zegt partijvoorzitter Ruud van der Velden.

In juli meldde het bestuur Ouwehand voor te dragen als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen in november. Het partijbestuur zegt dat er sindsdien "signalen en informatie" zijn binnengekomen "die wijzen op schendingen van integriteit" door de huidige fractievoorzitter.

De Partij voor de Dieren geeft geen uitleg over de aard van de meldingen. De meldingen zullen onderzocht worden door een commissie.

Het partijbestuur laat weten de beslissing te betreuren. Volgende week wordt er een nieuwe kandidaat gekozen om lijsttrekker te worden. De partijleden stemmen op 24 september over de kandidatenlijst voor de verkiezingen.

Ouwehand zit sinds 2006 in de Tweede Kamer. In 2019 volgde ze Marianne Thieme op als partijleider van de Partij voor de Dieren. Vorig jaar legde ze tijdelijk haar werk neer omdat ze overbelast was. Afgelopen februari ging ze weer aan het werk.