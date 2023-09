Kamer debatteert gewoon door over stikstofbeleid, maar '2030' lijkt van de baan

De Tweede Kamer zal de komende maanden nog gewoon over allerlei stikstofonderwerpen kunnen debatteren. Geen enkel punt is woensdag controversieel verklaard. Maar 2030 als stikstofdeadline, een van de grote twistpunten van de afgelopen jaren, wordt waarschijnlijk niet meer behandeld.

Vooral de PVV wilde dat zo'n beetje alle brieven en voorstellen waar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan werkt, worden gestaakt. In politiek Den Haag heet dat controversieel verklaren.

Het is gebruikelijk dat een demissionair kabinet een stapje terug doet. Er is na de val van een kabinet immers geen mandaat meer. Totdat er een nieuw kabinet is, worden alleen lopende zaken afgehandeld. Maar die onderwerpen moeten dan niet controversieel zijn. Het is een ongeschreven regel dat initiatieven vanuit de Kamer ook gewoon doorlopen.

Hoelang Nederland nog een demissionair kabinet heeft, is afhankelijk van hoelang de formatie na de nieuwe verkiezingen gaat duren.

Tot die tijd kan er dus nog gewoon worden gedebatteerd over wat er moet gebeuren met het geklapte landbouwakkoord of waar de ruim 24 miljard euro uit het stikstoffonds aan mag worden uitgegeven.

Over de inmiddels in gang gezette vrijwillige uitkoopregeling voor boeren met een hoge stikstofuitstoot dicht bij beschermde natuurgebieden - de zogenoemde piekbelasters - is helemaal niet gestemd.

Stikstofdeadline leidde nog bijna tot een kabinetscrisis

Toch zal de stikstofdeadline, een van de meestbesproken discussiepunten in het stikstofdebat, het niet meer redden. De coalitie had in 2021 afgesproken de stikstofuitstoot in 2030 te halveren. Dat is een versnelling ten opzichte van de huidige regels, waarin 2035 de deadline is.

Die afspraak stond de laatste jaren steeds centraal bij demonstraties tegen het stikstofbeleid. Het punt leidde bijna tot een kabinetscrisis toen het CDA vorig jaar liet weten erover te willen heronderhandelen. Er werden bezweringsformules bedacht en er verscheen (opnieuw) een rapport van stikstofbemiddelaar Johan Remkes om de boel te sussen.

Uiteindelijk schreef stikstofminister Christianne van der Wal voor de zomer de wet waar de deadline van 2030 alsnog in kwam. De inhoud is bekend: de tekst is rondgestuurd, zodat burgers en belangenclubs erop konden reageren. Maar de wet is nooit naar de Kamer gestuurd. Die noodzaak is er sinds de val van het kabinet ook niet meer.

Senaat beslist over toekomst miljardenfonds

Inmiddels zijn de kaarten opnieuw geschud. Binnen de (oude) coalitie had het CDA zijn handen er dus al van afgetrokken. Ook voor de VVD is '2030' niet meer noodzakelijk. In het nieuwste verkiezingsprogramma staat: "We hanteren de doelstellingen over stikstofreductie in 2035 van de huidige Stikstofwet."

Zo is een versnelling van het stikstofdoel alleen belangrijk voor met name D66 en het linkse blok GroenLinks/PvdA.

De Kamer had voor de zomer al wel ingestemd met het stikstoffonds. Die wet ligt nu bij de Eerste Kamer. Het is nu aan de senaat of het fonds, een van de belangrijkste pijlers onder het stikstofbeleid, op de lijst met 'verboden' onderwerpen komt.