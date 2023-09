Kamer wil bezuinigingsplannen ouderenzorg niet meer behandelen

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft de bezuinigingen op de ouderenzorg en de plannen voor de acute zorg woensdag controversieel verklaard. Dat betekent dat het demissionaire kabinet die onderwerpen niet meer kan behandelen.

Demissionair minister Conny Helder (Langdurige Zorg) wil verschillende maatregelen nemen in de ouderenzorg, waaronder de verpleeghuiszorg. Maar Kamerleden vinden die maatregelen zo vergaand dat het demissionaire kabinet en de Kamer volgens hen niet over hun graf heen moeten regeren.

De Kamer besluit over een aantal debatten later of ze die nog gaat voeren met het demissionaire kabinet. Het gaat vooral om politiek gevoelige onderwerpen, zoals een debat over de omstreden mondkapjesdeal tussen het ministerie van VWS en Sywert van Lienden.