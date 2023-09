Jetten kan voor nu opgelucht ademhalen: Kamer wil door met klimaatbeleid

Demissionair minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) mag vooralsnog doorgaan met de klimaatplannen. De Tweede Kamer wil in debat blijven over dit onderwerp en besloot dinsdag geen enkel onderdeel controversieel te verklaren.

Na een kabinetsval is het aan het parlement om te besluiten welke onderwerpen ze nog willen behandelen. Deze week buigen de Tweede Kamerleden zich hier in verschillende commissies over.

Als een meerderheid van de aanwezige commissieleden iets controversieel wil verklaren, wordt er volgende week dinsdag plenair over gestemd. De Kamerleden bogen zich dinsdag ook over de onderwerpen van de commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Buitenlandse Zaken.

Exact de helft van de aanwezige commissieleden SZW, onder meer de fracties van VVD, PVV en CDA, wilde alles rondom de arbeidseisen voor asielzoekers controversieel verklaren. Maar hier was dus net geen meerderheid voor. Het is nog niet duidelijk of hier dinsdag wel of niet plenair over gestemd zal worden.