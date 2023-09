Zomerreces zit erop: Tijd voor de Kamer om speelruimte kabinet te bepalen

De Tweede Kamer komt vandaag voor het eerst weer bijeen na het zomerreces. Nu het kabinet gevallen is, begint dit parlementaire jaar anders dan anders. De Kamer gaat bepalen welke onderwerpen nog behandeld mogen worden.

Normaal gesproken loopt de Kameragenda zo aan het begin van het nieuwe politieke jaar alweer aardig vol. Er liggen nog veel wetsvoorstellen op de plank en de lijst van nog in te plannen debatten is, zoals altijd, lang.

Maar de Kamerleden buigen zich nu eerst over de vraag wat het demissionaire kabinet, naast op de winkel passen, de komende maanden nog mag doen.

Het zal geen verrassing zijn dat alle ministers het liefst doorgaan met het uitvoeren van hun plannen. De afgelopen weken deed de een na de ander een oproep aan de Kamer. "De volkshuisvesting verdraagt geen uitstel", zei bijvoorbeeld demissionair minister Hugo De Jonge (Binnenlandse Zaken en Wonen) onlangs.

Demissionair ministers Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) en Rob Jetten (Klimaat en Energie) spraken hun zorgen uit over stilstand op hun dossiers. "De urgentie om het probleem op te lossen blijft net zo groot. Want het schaadt de economie", benadrukte Van der Wal.

Controversieel verklaren Dossiers die politiek gevoelig liggen, kunnen na een kabinetsval controversieel verklaard worden tot er een nieuw kabinet is aangetreden. Zowel de Tweede als de Eerste Kamer stelt daarvoor een lijst op. De Tweede Kamer doet dat deze week in de verschillende commissies. Op 12 september vinden de plenaire stemmingen erover plaats.

De Eerste Kamer stelt via de fracties een lijst op. De stemmingen vinden daar op 26 september plaats.

Spreidingswet ligt politiek zeer gevoelig

Het bleef niet alleen bij oproepen van het kabinet. Ook verschillende belangenclubs en organisaties trokken aan de bel. Zo stuurde LTO een brief aan de Kamerleden. De land- en tuinbouworganisatie wil onder meer dat het kabinet regelingen voor boeren die willen blijven volgens plan uitwerkt. Kunnen ze eventueel verplaatsen of innoveren?

Dit is niet het enige punt in het stikstofdossier. De Kamer zal bijvoorbeeld ook moeten besluiten wat er gaat gebeuren met de stikstofwet. En of demissionair Landbouwminister Piet Adema mag werken aan een landbouwvisie.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zei deze week nogmaals dat de spreidingswet niet in de ijskast mag worden gezet. De wet moet ervoor zorgen dat alle gemeenten hun steentje bijdragen aan het opvangen van asielzoekers. Steun vinden in beide Kamers was voor de kabinetsval al een pittige klus voor staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel).

Maar nu de coalitiepartijen niet meer gebonden zijn aan gemaakte afspraken is het vrijwel zeker dat de wet controversieel wordt verklaard. Dat zal waarschijnlijk bij alle ingrijpende en omstreden wetsvoorstellen gebeuren.

Eerste Kamer ook aan de slag

Niet alleen in de Tweede Kamer, ook in de Eerste Kamer is het controversieel verklaren van onderwerpen een belangrijke gebeurtenis. De senatoren zouden zich dit najaar over een aantal gevoelige wetten buigen, zoals de afbouw van de salderingsregeling.

Het is de bedoeling dat de regeling voor bezitters van zonnepanelen per 2025 wordt afgebouwd. Als het wetsvoorstel op de lijst met controversiële onderwerpen komt te staan, is dat niet de eerste keer. In 2021 gebeurde dit in de Tweede Kamer.

Ondertussen maakt politiek Den Haag zich ook alvast op voor Prinsjesdag. De begroting is dit jaar niet erg spannend, omdat het demissionaire kabinet geen nieuwe plannen mag maken en uitvoeren. Wel is er 2 miljard euro uitgetrokken om de ergste armoedeval voor de laagste inkomens te beperken.

Dit was een nadrukkelijke wens vanuit de Kamer. Armoedebestrijding moet, ondanks de demissionaire status doorgaan. Dat geldt ook voor de aanpak van het toeslagenschandaal, de Groningse gaswinning en de oorlog in Oekraïne. Later deze maand weten we of aan dit rijtje nog onderwerpen worden toegevoegd.