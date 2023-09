Bruins Slot volgt Hoekstra op als minister van Buitenlandse Zaken

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Hanke Bruins Slot wordt de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, meldt het CDA. Ze vervangt Wopke Hoekstra, die Eurocommissaris voor Klimaat wordt. Bruins Slot is nu nog minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De taken die Bruins Slot neerlegt, worden overgenomen door Hugo de Jonge. Hij is nu minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De Jonge behoudt die post.

Vicepremier van het CDA-smaldeel in het kabinet wordt Karien van Gennip, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het vertrek van Hoekstra kwam als een verrassing, zowel binnen zijn eigen partij als binnen zijn ministerie. Hij was tot deze zomer nog partijleider van het CDA.

Inmiddels is Henri Bontenbal gekozen als zijn opvolger. Binnen de partij is de overstap van Hoekstra niet bij iedereen in goede aarde gevallen.