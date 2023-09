Vooruitblik campagne: 'Op papier is Omtzigt de ideale politicus'

Zelden begon een verkiezingscampagne in zo'n nieuwe arena. Bekende partijleiders verlaten het toneel en nieuwelingen claimen een prominente rol. Dinsdag komt de Tweede Kamer terug van het zomerreces. Waar liggen de kansen?

Veel campagnes voor de Tweede Kamerverkiezingen van de afgelopen jaren borduurden voort op de oude macht.

Kijk naar hoe de VVD Mark Rutte steeds prominenter naar voren schoof. Bij de laatste verkiezingen in 2021 draaide de campagne bijna alleen nog maar om de premier en zijn leiderschap tijdens de coronacrisis. Een echt inhoudelijk debat bleef uit.

Hoe anders ziet de wereld er 2,5 jaar later uit. Nieuw Sociaal Contract (NSC) en BoerBurgerBeweging (BBB) kloppen nadrukkelijk op de deur. GroenLinks en PvdA vormen één fractie. VVD, D66, CDA, ChristenUnie, SGP en DENK hebben straks allemaal nieuwe leiders.

Volg dit onderwerp Krijg een melding bij nieuwe artikelen Blijf met meldingen op de hoogte

Risico op afhakers met minder partijen

"Een aardverschuiving", noemt Peter Kanne, onderzoeker bij I&O Research, het nieuwe politieke speelveld. De nieuwe partij van Pieter Omtzigt (NSC) en de BBB van Caroline van der Plas gaan volgens Kanne "serieus meedoen".

De PvdA, die samen met GroenLinks één fractie gaat vormen, is volgens hem terug van weggeweest. "Beide partijen stonden jarenlang als figuranten aan de zijlijn."

Samen met de VVD zijn er straks vijf grote spelers die volgens Kanne de dienst gaan uitmaken. Hij noemt in de laatste peiling van I&O Research NSC (31 virtuele zetels), PvdA-GroenLinks (28) en VVD (22) "het nieuwe groot."

Tegelijkertijd krijgen kleine partijen het moeilijk, zoals 50PLUS, BIJ1 en Groep Van Haga (alle gepeild op nul zetels). Minder partijen maakt het besturen eenvoudiger. Maar mensen voelen zich wel vertegenwoordigd als een partij specifiek voor hun belangen opkomt.

Kanne: "Die groep kan afhaken als 'hun' partij er straks niet meer is. DENK en BIJ1 houden bijvoorbeeld migranten betrokken bij de democratie. Dat zien we ook terug in onze onderzoeken."

Ruimte ligt op economisch links en rechts op immigratie

Simon Otjes, politicoloog aan de Universiteit Leiden, ziet de deelname van Omtzigt aan de verkiezingen als de grootste verandering met de meeste impact. "Politicologen zeggen al jaren dat er veel kansen liggen voor partijen die economisch links zijn en op het gebied van immigratie en integratie conservatief."

Mede daarom verwacht Otjes veel van Omtzigt, want zijn partij zit volgens hem in die hoek. We weten tot nu toe dat bestaanszekerheid een speerpunt van NSC is, al is er nog geen definitief verkiezingsprogramma. Dat zou je links kunnen noemen, al zijn er weinig partijen te vinden die tegen bestaanszekerheid zijn.

Tegelijk wil Omtzigt dat de immigratie omlaaggaat. Vooral de arbeidsmigratie, de grootste groep. "Dat is echt iets anders dan wat D66 en Volt bijvoorbeeld zeggen. Die partijen vinden dat immigratie vooral voordelen heeft", zegt Otjes.

De politicoloog ziet nog een voordeel voor Omtzigt. Er is sprake van een lange periode van een laag vertrouwen in de politiek. "Dat betekent dat er mogelijkheden zijn voor een partij die ontevreden kiezers aanspreekt. Ook hier komt Omtzigt in beeld. Op papier is hij de ideale politicus voor deze verkiezingen."

Mona Keijzer als BBB-premierskandidaat 'voorspelbare keuze'

Omtzigt is dus bij uitstek de uitdager van de zittende macht, net zoals BBB-leider Van der Plas. Hoewel zij al sinds de vorige verkiezingen in de Kamer zit, heeft Van der Plas haar rol als uitdager van de macht bij de Provinciale Statenverkiezingen al waargemaakt.

Met het aantrekken van oud-CDA'er Mona Keijzer als premierskandidaat scoort BBB in de ogen van Otjes niet per se goed. Hij noemt Keijzer "een voorspelbare keuze."

"Op het vertrek van Omtzigt uit het CDA werd veel heftiger gereageerd dan toen Keijzer werd weggestuurd als staatssecretaris. Ik denk daarom niet dat dit een gamechanger gaat worden."

2:32 Afspelen knop BBB presenteert Mona Keijzer als premierskandidaat

Mogelijke tweestrijd tussen VVD en PvdA-GL

Dat is één kant van het verhaal. De strijd om het premierschap is een ander mogelijk campagnethema. Nederland kiest geen premier, maar campagnes zijn de laatste jaren steeds meer ingericht om de voorman of -vrouw het Torentje in te krijgen.

Partijen mikken daarbij op een tweestrijd om zo alle aandacht op te eisen en de zwevende kiezers te strikken. Hier doen Frans Timmermans en Dilan Yesilgöz, leiders van respectievelijk GroenLinks-PvdA en de VVD, een gooi naar, denkt Otjes.

Voor D66 zou het weleens een zware campagne kunnen worden. De partij staat er in de peilingen al niet goed voor, en het zou Otjes niet verbazen als de partij een grote groep kiezers van de vorige verkiezingen verliest.

"Toen Sigrid Kaag bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen met D66 veel zetels won, was dat mede dankzij een groep linkse strategische kiezers. Zij werd met de leus 'nieuw leiderschap' als alternatief voor Mark Rutte gezien. Die verhoudingen liggen nu anders", zegt Otjes.

De huidige lijsttrekker Rob Jetten krijgt het daarom lastig als hij net zoals Kaag campagne gaat voeren met 'nieuw leiderschap'. Anderen, zoals Omtzigt en Van der Plas, hebben op dit punt een veel beter verhaal.

Jetten heeft nog een ander nadeel, ziet Otjes. "Hij heeft een jeugdige uitstraling. Dat past niet bij een kandidaat-premier. Nog afgezien van wat hij kan. Dat zien we ook bij Jesse Klaver van GroenLinks."

'Hoopgevend' dat nieuwe leiders zoeken naar verbinding

Kanne ziet in ieder geval een kans om het vertrouwen in de politiek en de overheid te herstellen. "Dat lukt niet in een keer", waarschuwt hij alvast. Rutte deed die belofte ook na de laatste Tweede Kamerverkiezingen, maar dat bleek met dezelfde partijen en zelfs met deels dezelfde personen kansloos.