Enquêtecommissie start verhoren over fraudebeleid: Rutte getuigt donderdag

Zo'n half jaar nadat het rapport over de Groningse gaswinning werd gepresenteerd, start opnieuw een reeks van openbare verhoren in Den Haag. Dit keer onderzoekt een parlementaire enquêtecommissie het fraudebeleid van de overheid. Mark Rutte is donderdag aan de beurt.

De enquêtecommissie houdt de komende weken maar liefst 43 openbare verhoren. Mensen die worden opgeroepen getuigen onder ede over het fraudebeleid van de overheid en de uitvoering bij overheidsorganisaties.

De commissie, onder leiding van Kamerlid Salima Belhaj, onderzoekt hoe de overheid fraude bestrijdt en wat daarbij fout is gegaan in de dienstverlening aan burgers. Ook onderzoekt de commissie hoe het kon dat burgers niet de mogelijkheden hadden om op te komen tegen besluiten van de overheid. Met andere woorden: waarom hun rechtsbescherming tekort is geschoten.

Het toeslagenschandaal vormt de aanleiding van het onderzoek. In maart 2020 onderzocht een parlementaire ondervragingscommissie deze fraudeaanpak. Het snoeiharde rapport Ongekend onrecht leidde tot het aftreden van kabinet-Rutte III.

Dit korte onderzoek riep ook meer en nieuwe vragen op. Net als een onderzoek dat in maart 2020 werd gedaan naar de oorzaken van problemen bij verschillende uitvoeringsorganisaties als het CBR, de Belastingdienst en het UWV. Om die reden werd besloten nog een parlementaire enquête te houden.

We weten dus al wat er is gebeurd, maar de enquêtecommissie wil nu in beeld brengen waarom het is gegaan zoals het is gegaan. Bovendien draait dit onderzoek niet alleen om het toeslagenschandaal, maar wordt de gehele dienstverlening, handhaving en fraudebestrijding bij overheidsdiensten tegen het licht gehouden.

Al maandenlang onderzoek achter gesloten deuren

De commissie doet al vele maanden achter gesloten deuren onderzoek naar het fraudebeleid. De openbare verhoren, die volgen op besloten voorgesprekken, zijn het meest zichtbare deel van het onderzoek. De enquêtecommissie zal specifiek de rol van de Tweede Kamer onderzoeken.

Ook kijkt de commissie naar het gebruik van discriminerende risicoprofielen en het uitwisselen van informatie en gegevens van burgers tussen overheidsorganisaties.

De eerste verhoren vinden volgende week plaats. Op woensdag zullen gedupeerden als eersten hun verhaal vertellen. Ook nemen op die dag twee hoogleraren plaats in het verhoorbankje.

Op donderdag wordt onder anderen demissionair premier Rutte verhoord. De focus ligt tijdens zijn verhoor op de periode 2002-2004. Hij was in deze jaren staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De eerste verhoorweek moet een overzicht geven van dertig jaar fraudebeleid en de belangrijkste gebeurtenissen en cruciale momenten.

Voorzitter Belhaj bevestigde donderdag dat Rutte later nog een keer verhoord wordt.