Begroting is rond: alcohol en sigaretten duurder, steun voor laagste inkomens

De begroting voor volgend jaar is zo goed als rond. Het demissionaire kabinet trekt 2 miljard euro uit om vooral de laagste inkomens te steunen.

Volgens demissionair minister van Financiën Sigrid Kaag is er sprake van een "evenwichtig pakket".

De begroting staat dit jaar in het teken van de groeiende armoede. Zonder extra maatregelen zouden volgend jaar bijna een miljoen mensen onder de armoedegrens komen. Dat komt deels doordat de steunpakketten, die vorig jaar in het leven zijn geroepen vanwege de dure boodschappen en energie, in 2024 aflopen. Zo komt er bijvoorbeeld definitief een eind aan de energietoeslag van 1.300 euro voor de laagste inkomens.