Hoekstra krijgt groen licht van Von der Leyen voor positie als Eurocommissaris

Ursula von der Leyen draagt Wopke Hoekstra voor als Eurocommissaris voor Klimaat. Volgens haar is Hoekstra sterk gemotiveerd en beschikt hij over de juiste ervaring om de rol van Frans Timmermans over te nemen.

Als Hoekstra de baan krijgt, wordt hij verantwoordelijk voor 'klimaatactie' onder leiding van de Slowaakse Eurocommissaris Maros Sefcovic. Sefcovic gaat in plaats van Timmermans de Green Deal coördineren. Veel klimaatplannen die de Europese Unie voor 2050 klimaatneutraal maken, zijn al aangenomen of zelfs al ingevoerd.

Dit najaar is er een klimaattop waar Hoekstra als 'Europees klimaatgezant' wel een belangrijke rol zou kunnen spelen. Maar zover is het nog lang niet.

Nu Hoekstra de zegen heeft van Von der Leyen moet hij nog bij de klimaatcommissie van het Europees Parlement langs. Die commissie komt vervolgens met een oordeel dat wordt voorgelegd aan het Europees Parlement. Het Parlement stemt dan over de benoeming.

Hoewel het Parlement niemand kan wegsturen, kan een negatief oordeel wel schadelijk zijn. Zo heeft het in het verleden eens voor de terugtrekking van een kandidaat gezorgd. Ook werd er een keer een portefeuille door veranderd.

De weg die Hoekstra moet afleggen Een land, in dit geval Nederland, draagt een kandidaat voor.

De voorzitter van de Europese Commissie beoordeelt de kandidaat en kiest een portefeuille.

De kandidaat moet een hoorzitting in Europees Parlement doorstaan. De hoorzitting wordt geleid door een parlementscommissie.

Die commissie komt met een oordeel. Het Europees Parlement stemt hierna over de kandidaat.

Die stemming is een advies, maar een negatieve uitkomst heeft in het verleden tot het terugtrekken van kandidaten geleid.

Als laatste stemmen de lidstaten (de Europese Raad) over de kandidaat.

Milieu- en klimaatbeleid zou te hard gaan

De voordracht van Hoekstra leidt in binnen- en buitenland tot kritiek. Het gaat zowel om de manier waarop hij is voorgedragen, als zijn profiel en zijn politieke achtergrond.



Zo zijn de sociaaldemocraten - waar Timmermans bij hoort - niet blij dat Hoekstra een christendemocraat is. Von der Leyen is ook een christendemocraat.

Volgens de sociaaldemocraten werken de christendemocraten de Green Deal tegen. Daarom willen de sociaaldemocraten het klimaat niet aan Hoekstra overlaten. De Europese CDA'ers en hun medestanders vinden dat het milieu- en klimaatbeleid te hard gaat.