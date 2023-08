Oud-Kamervoorzitter Arib zet stappen om onderzoek naar haar gedrag te stoppen

Oud-Kamervoorzitter Khadija Arib probeert met juridische stappen het onderzoek naar haar gedrag stop te zetten. Ook wil ze dat de informatie die tot nu toe over haar is verzameld wordt vernietigd.

Dat schrijft de huidige Kamervoorzitter Vera Bergkamp in een brief van het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer.

Volgens Bergkamp eist Arib dat alle gegevens over haar die in het onderzoek zijn verwerkt, worden gewist. Ook eist de oud-Kamervoorzitter dat de Tweede Kamer alle geleden schade vergoedt.

Bergkamp schrijft in haar brief dat het bestuur het betreurt dat Arib "voor deze weg heeft gekozen in plaats van medewerking te verlenen aan het onderzoek". Ze geeft aan dat het Arib wel vrij staat om dit te doen.

De juridische stappen door Arib veroorzaken vertraging, juist nu het onderzoek "in een vergevorderd stadium" is beland en "richting afronding zou kunnen gaan".

Feiten volgens Aribs advocaten verdraaid

Aribs advocaten, Geert-Jan en Carry Knoops, laten aan de Volkskrant weten dat het niet alleen gaat om de vraag of de Staat der Nederlanden aansprakelijk is, maar ook of het dagelijks bestuur aansprakelijk gesteld kan worden voor het geven van de opdracht om onderzoek te doen.

Ze stellen dat "de feiten rondom deze zaak verdraaid worden in de brief". Zo staat in de brief dat Arib alle informatie kan inzien, maar dat is volgens Knoops niet zo.

De advocaten betreuren dat het nieuws nu naar buiten is gekomen. "We wilden liever dat een rechter zich erover had gebogen." Ze laten weten dat de procedure half juni al is opgestart.

Signalen over onveilige werksfeer

Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer stelde bijna een jaar geleden een onderzoek in naar Arib vanwege signalen over machtsmisbruik en sociale onveiligheid. Dat werd beschreven in twee anonieme brieven.