Provincies moeten stikstofplannen afzwakken: er is te weinig geld

Volgens De Telegraaf is Van der Wal tot de conclusie gekomen dat dit bedrag niet realistisch is.

Toch hoopt de demissionaire minister haar aanpak wel deels door te kunnen zetten. "Als we de stikstofproblematiek niet oplossen, zie ik twee risico's. De eerste is dat Brussel het overneemt. Dat is een reëel risico", waarschuwt ze in de krant.

"Het tweede is de economische schade voor Nederland. Wij kunnen nu al geen uitbreidingen voor het stroomnet vergunnen, simpelweg omdat er geen stikstofruimte is. Dat geldt ook voor het uitbreiden van infrastructuur en diverse woningbouwprojecten. Daar kun je voor of tegen zijn, maar dat is de juridische werkelijkheid waar we in zitten."