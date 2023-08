Hoekstra oogst kritiek als opvolger Timmermans: 'Geen klimaatervaring'

De voordracht van Wopke Hoekstra als opvolger van Eurocommissaris Frans Timmermans leidt in binnen- en buitenland tot kritiek. De demissionair minister van Buitenlandse Zaken neemt dinsdag de eerste horde op weg naar Brussel: een kop thee met Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

De kritiek richt zich op alle onderdelen van Hoekstra's benoeming: van hoe die tot stand kwam, tot het profiel van Hoekstra. Ook de politieke achtergrond van de oud-lijsttrekker van het CDA is onderdeel van de kritiek.

Allereerst over de benoeming zelf. Demissionair premier Mark Rutte zei vrijdag dat hij het besluit "naar zich toe had getrokken" en dat "verschillende smaldelen uit het kabinet" dat hadden toegestaan. Volgens de premier was het van belang "dat snel te doen op een manier die leidt tot een uitkomst die steun heeft".

Verschillende Kamerleden, onder wie Volt-leider Laurens Dassen en Pieter Omtzigt, noemen dit "onnavolgbaar". Zij zetten vraagtekens bij de werkwijze van Rutte en willen onder meer weten of er een profielschets was en waarom de Tweede Kamer niet was ingelicht. Ook vragen ze zich af of Hoekstra wel de juiste kandidaat was.

D66 leek ook teleurgesteld te zijn over de aanstelling. Volgens demissionair minister Sigrid Kaag (Financiën) had haar partij ook interesse. "Kijk naar het profiel van onze lijsttrekker Rob Jetten; wat hij doet op klimaat. Naar Kajsa Ollongren, Hans Vijlbrief, ikzelf ook", zei Kaag. Door een "samenloop van factoren" werd geen D66'er, maar een CDA'er door Rutte naar voren geschoven.

Mogelijk heeft de politieke kleur van Hoekstra bijgedragen aan het snel verkrijgen van de door Rutte gewilde steun. De premier overlegde namelijk met Commissievoorzitter Von der Leyen over de aanstelling. Von der Leyen is net als de voormalige CDA-lijsttrekker een christendemocraat. Op de vraag of dat meetelde bij de keuze voor Hoekstra, wilde Rutte geen antwoord geven.

Verzet vanwege politieke kleur

Juist de politieke kleur die het proces mogelijk versnelt, zorgde in Straatsburg, de thuishaven van het Europees Parlement (EP), meteen voor tegenstand. De sociaaldemocraten, de op een na grootste fractie in het EP, willen niet dat de klimaatportefeuille in handen komt van een christendemocraat.

Zij beschuldigen de christendemocraten, de grootste fractie in Straatsburg, ervan aan dat ze aan de stoelpoten van Green Deal zagen. De Green Deal, een pakket maatregelen om de Europese Unie groener en in 2050 klimaatneutraal te maken, is het vlaggenschip van Timmermans. Ook andere klimaatwetgeving, zoals de natuurherstelwet, wordt volgens hen door de christendemocraten tegengewerkt.

Verder hebben de sociaaldemocraten nog een appeltje met Hoekstra te schillen vanwege zijn houding tegenover Zuid-Europese landen in coronatijd. Bij onderhandelingen over steunpakketten zou hij zich bij een vergadering hardop hebben afgevraagd waarom de landen geen financiële buffers hadden. Een Spaans Europees Parlementslid noemde zijn houding destijds "beledigend, onwetend en arrogant".

Wat doet de Europese Commissie? De Europese Commissie is het uitvoerende orgaan van de Europese Unie. De Commissie dient wetsvoorstellen in en ziet erop toe dat EU-leden aangenomen wetten handhaven. Daarnaast is het orgaan verantwoordelijk voor de begroting van de EU. De Commissie wordt geleid door een voorzitter. Momenteel is dat de Duitse Ursula von der Leyen. Timmermans was onder Von der Leyen en haar voorganger Jean-Claude Juncker de vicevoorzitter. Alle 27 Eurocommissarissen hebben een eigen portefeuille met een specifiek onderwerp. Naast Klimaat bestaan onder meer de portefeuilles Handel, Begroting en Administratie en Gezondheid en Voedselveiligheid.

'Hij zal aan de tand gevoeld worden'

Door de kritiek vanuit het Europees Parlement op de persoon Hoekstra en zijn politieke achtergrond is het nog allesbehalve zeker dat Hoekstra binnenkort Eurocommissaris wordt. Dinsdag neemt hij op de thee bij Von der Leyen de eerste horde.

Als die horde genomen is, moet hij voor een hoorzitting langs de klimaatcommissie van het Europees Parlement. Die commissie komt vervolgens met een oordeel, dat wordt voorgelegd aan het EP. Het Parlement stemt dan over de benoeming. Hoewel het EP niemand kan wegsturen, kan een negatief oordeel wel tot schade leiden. Dat heeft in het verleden geleid tot een portefeuillewissel of zelfs het terugtrekken van de kandidaat.

Deze weg moet Hoekstra afleggen Een land, in dit geval Nederland, draagt een kandidaat voor.

De voorzitter van de Europese Commissie beoordeelt de kandidaat en kiest een portefeuille.

De kandidaat moet een hoorzitting in Europees Parlement doorstaan. De hoorzitting wordt geleid door een parlementscommissie.

Die commissie komt met een oordeel. Het Europees Parlement stemt hierna over de kandidaat.

Die stemming is een advies, maar een negatieve uitkomst heeft in het verleden tot het terugtrekken van kandidaten geleid.

Als laatste stemmen de lidstaten (de Europese Raad) over de kandidaat.

Europees Parlementslid Bas Eickhout (de Groenen), die deel uitmaakt van de klimaatcommissie, noemt de benoeming van Hoekstra "geen uitgemaakte zaak". "Hij heeft geen klimaatervaring en zal daarover aan de tand gevoeld worden. Hij moet laten zien dat hij het écht graag wil", zei Eickhout.