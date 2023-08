Zes woedende leden stappen uit JA21 na interview partijprominent Nanninga

De politieke partij JA21 heeft zes prominente leden minder. Onder anderen Europarlementariërs Rob Roos en Rob Rooken stappen uit de partij omdat ze zeer kritisch zijn op medeoprichter Annabel Nanninga.

De prominenten vinden het "teleurstellend" dat Nanninga zich in een recent interview "denigrerend" uitsprak over partijleden die kritisch zijn op haar kandidatuur voor de Tweede Kamer.

De interne democratisering en professionalisering is mislukt, constateren de partijleden, onder wie voormalig Statenlid Johan Almekinders. "Daarmee constateren wij dat JA21 niet het Juiste Antwoord op de grote vraagstukken van onze tijd is", schrijven zij in een brief, verwijzend naar de afkorting in de partijnaam.