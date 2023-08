Noord-Brabant bereikt zonder BBB als laatste provincie coalitieakkoord

In Noord-Brabant hebben de zes onderhandelende partijen als laatste provincie een bestuursakkoord bereikt. VVD, GroenLinks, PvdA, SP, D66 en Lokaal Brabant vormen samen het provinciebestuur. BBB komt in de oppositie.

Eerder was al sprake van een akkoord waaraan BBB wel deelnam. Maar de partij stelde daarna nog zo veel extra eisen dat de andere partijen zonder BBB verder praatten. De BBB vormt met 11 van de 55 zetels de grootste fractie in de Provinciale Staten van Noord-Brabant.

Alleen in Noord-Brabant werd nog onderhandeld over een nieuwe coalitie. Alle andere provincies in Nederland vormden er al een. Friesland volgde als een-na-laatste provincie begin juli. Limburg presenteerde in juni, 86 dagen na de verkiezingen, als eerste een coalitieakkoord.