Kabinet draagt Wopke Hoekstra voor als opvolger Eurocommissaris Timmermans

Het demissionaire kabinet gaat demissionair minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) voordragen als opvolger van Eurocommissaris Frans Timmermans in Brussel. Ingewijden van persbureau ANP bevestigen berichtgeving hierover van de Financial Times

De Commissie wordt geleid door een voorzitter. Momenteel is dat de Duitse Ursula von der Leyen. Timmermans was onder Von der Leyen en haar voorganger Jean-Claude Juncker vicevoorzitter.

De Europese Commissie is het uitvoerend orgaan van de Europese Unie. De Commissie dient wetsvoorstellen in en ziet erop toe dat EU-leden aangenomen wetten handhaven. Daarnaast is het orgaan verantwoordelijk voor de begroting van de EU.

Hoekstra gaf kort voor het zomerreces aan dat hij geen lijsttrekker van het CDA wil worden bij de verkiezingen in november. Hij gaf aan dat hij meer bestuurder dan politicus is.

De 47-jarige CDA'er is sinds 10 januari 2022 minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor was hij al minister van Financiën in het derde kabinet van premier Mark Rutte. Van 2002 tot 2017 had hij diverse functies in Nederland en in het buitenland, onder meer bij Shell en McKinsey & Company.