SGP-leider en langstzittend Kamerlid Van der Staaij verlaat na 25 jaar de politiek

SGP-leider Kees van der Staaij verlaat na de komende verkiezingen de politiek, meldt hij vrijdag in een verklaring . De nestor van de Tweede Kamer is in 1998 verkozen tot volksvertegenwoordiger. Sinds 2017 is hij het langstzittende Kamerlid.

SGP'er Van der Staaij werd op 29-jarige leeftijd het jongste Kamerlid. Daarvoor studeerde hij rechten in Leiden. Na zijn studie werkte Van der Staaij enkele jaren als jurist bij de Raad van State.

Al in zijn studententijd was Van der Staaij politiek betrokken. In die jaren deed hij vrijwilligerswerk voor het SGP-Studiecentrum.

In 2010 werd Van der Staaij leider van de streng christelijke partij. Hij volgde Bas van der Vlies in dat jaar op als lijsttrekker.

Voor de lijsttrekker is nu "een tijd van gaan" gekomen, schrijft hij. Hij zegt uit te kijken naar een leven "buiten de opslokkende wereld van de politiek", die hem veel heeft gegeven. "Maar het vraagt ook veel. Van mijn vrouw en kinderen. En ook van mijzelf. Niet alleen van je geest, maar ook van je lichaam. Het waren tropenjaren", schrijft hij.

Chris Stoffer wordt lijsttrekker

De SGP'er weet nog niet wat hij hierna gaat doen. "Ik zie ernaar uit om op welke manier dan ook bij te kunnen dragen aan onze samenleving vanuit de waarden waarin ik nog even vurig geloof als toen ik 25 jaar geleden de Kamer mocht binnenkomen."

Chris Stoffer, nummer 2 op de vorige SGP-lijst, neemt het stokje van Van der Staaij over, meldt de partij. Hij wordt unaniem voorgedragen als SGP-lijsttrekker bij de verkiezingen in november.

Nu Van der Staaij zijn vertrek heeft aangekondigd, zal PVV-leider Geert Wilders na de verkiezingen het langstzittende Kamerlid zijn. Wilders stelt zich wel opnieuw verkiesbaar.

Van der Staaij was dan wel het langstzittende Kamerlid van dit parlement, maar hij is niet de politicus met de meeste jaren in de Kamer achter zijn naam. Dat record staat op naam van Lodewijk Duymaer van Twist. Hij zat namens de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) ruim 44 jaar in de Kamer, tussen 1901 en 1946.

Steunde motie tegen Rutte 'met pijn in het hart'

De SGP is de oudste politieke partij van Nederland. De partij houdt zich principieel aan de christelijke boodschap en hecht grote waarde aan het conservatieve gedachtegoed.

Ook hamert de SGP vaak op het belang van gezonde overheidsfinanciën, investeringen in defensie en een functionerende rechtsstaat. De partij is een stabiele factor in het parlement en stemt vaak mee met de coalitie in de Eerste en Tweede Kamer.

Tijdens het beladen 1 aprildebat van 2021 over de notitie "Pieter Omtzigt, functie elders" gebeurde dan ook iets opmerkelijks. Van der Staaij steunde "met pijn in het hart" de motie van wantrouwen tegen toenmalig VVD-leider en demissionair premier Mark Rutte. Ook de andere oppositieleiders zegden het vertrouwen op.