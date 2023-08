Vera Bergkamp verlaat Kamer en stelt zich niet meer verkiesbaar als voorzitter

Kamervoorzitter Vera Bergkamp stopt na de aankomende verkiezingen. Ze stelt zich niet meer verkiesbaar voor D66.

Partijen als Forum voor Democratie zochten steeds vaker de grenzen op tijdens felle debatten in de plenaire zaal. Vaak moesten Kamerleden van andere partijen er bij Bergkamp op aandringen in te grijpen. Ze is ook achter de schermen in gesprek gegaan met fractievoorzitters over de omgangsregels in de Tweede Kamer en de grenzen van het parlementaire debat.