Nilüfer Gündogan verlaat Kamer na onrustige periode en sneert opnieuw naar Volt

Nilüfer Gündogan, voormalig lid van Volt en nu zelfstandig Kamerlid, stelt zich niet beschikbaar voor de komende verkiezingen. Ze vindt het niet realistisch om in zo'n korte tijd een nieuwe partij op te richten.

"Met de val van het kabinet wist ik dat nieuwe verkiezingen het einde van mijn Kamerlidmaatschap zouden betekenen", zegt Gündogan in een verklaring op X, voorheen Twitter. Ze noemt het "simpelweg onmogelijk" om in een paar maanden tijd een nieuwe partij op te richten. "Hierdoor werd de keuze voor mij gemaakt."

De politicus zegt dat ze op zoek gaat naar andere manieren om zich in te zetten in het maatschappelijke en publieke debat. De gesprekken daarover lopen, maar ze kan nu nog niet meer delen over haar plannen.