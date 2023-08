Timmermans droomt nog niet van het Torentje: 'Maar macht is geen vies woord'

Frans Timmermans hoopt vooral dat hij als lijsttrekker van PvdA-GroenLinks het vertrouwen tussen burgers en de politiek én het zelfvertrouwen van linkse partijen kan herstellen. Maar hij hoopt ook dat dat de partijen "gelijk krijgen", en daarvoor is macht nodig.

De georganiseerde kennismaking met de partijleden betekende dinsdagavond het eerste publieke optreden van Timmermans als lijsttrekker van de linkse partijencombinatie. Dat deed hij vlak nadat ruim 90 procent van die leden hem officieel als hun lijsttrekker hadden gekozen. Er was geen tegenkandidaat.

"Een mooie uitslag. Dat is niet goed voor mijn enorme ego", zei Timmermans met een knipoog. Grappen over zijn vermeende grote ego kwamen daarna nog een paar keer voorbij.

Het moest vooral een ontspannen vraag- en antwoordsessie worden in de Caballero Fabriek in Den Haag. "Waarom wilt u juist nu lijsttrekker worden?", "Wat wilt u doen tegen de polarisatie in de politiek?", "Hoe maak je klimaatbeleid zonder dat burgers met een kleine beurs daarbij door het ijs zakken?"

De trits aan vragen vormde voor Timmermans geen probleem, te midden van het publiek. Hij wordt nu lijsttrekker omdat dit voor hem "een unieke kans" is om de gezamenlijke kar te trekken. Hij maakt zich naar eigen zeggen al jaren sterk voor "verenigd links" - de naam die Timmermans in navolging van GroenLinks-leider Jesse Klaver steeds gebruikt voor de linkse combinatie.

Polarisatie ga je tegen door "op een nette manier" campagne te voeren. "De politiek heeft veel respect verloren door met modder te gooien."

De vraag over het klimaatbeleid beantwoordde Timmermans op de hem typerende licht emotionele manier: "Ik smeek je. Laat je niet aanpraten dat er een tegenstelling is tussen klimaatrechtvaardigheid en sociale rechtvaardigheid." Veel antwoorden konden rekenen op applaus van zijn eigen publiek.

Afzwaaiend PvdA-lijsttrekker Attje Kuiken, Frans Timmermans en GroenLinks-leider Jesse Klaver. Foto: ANP

Timmermans: 'Ik loop niet weg voor streng asielbeleid'

De lastige vragen kwamen ná de kennismaking met de leden, bij de massaal toegestroomde pers buiten de zaal. Hoe kijkt Timmermans bijvoorbeeld aan tegen immigratie, het onderwerp waar het kabinet over viel? Daar ging het binnen niet over.

"Ik loop niet weg voor een streng asielbeleid", zei Timmermans. "Dat hebben we nodig. Ook om de solidariteit in de samenleving overeind te houden."

Dat zal al direct voor de nodige spanningen zorgen. Want GroenLinks begint van oudsher te steigeren bij de woorden "streng asielbeleid", en de PvdA worstelt eigenlijk altijd al met dit thema - de partij zweeft ergens tussen strenge asielregels en een humaan opvangbeleid. Deze paragraaf schrijven wordt een zware klus voor de programmacommissie.

'Wij zijn niet goed in gelijk krijgen'

Maar voordat het over exacte maatregelen gaat, moet er wel een mandaat zijn om die maatregelen uit te voeren. "Beide partijen zijn ontzettend goed in gelijk hebben", zei Timmermans. "Maar historisch gezien zijn we minder goed in gelijk krijgen."

Maar om gelijk te krijgen, heb je volgens Timmermans macht nodig. De sleutel daarvan moet worden bemachtigd op verkiezingsdag. "Macht is geen vies woord. Macht is een instrument om datgene te doen voor de mensen wat nodig is", hield hij de zaal voor.

Niet dat hij nu al droomt van het Torentje. "Ik heb geleerd dat je nergens van uit moet gaan. Ik kan nog een grote fout maken in de campagne. Het politieke klimaat kan een andere kant opgaan. Het is een onzekere tijd. De sentimenten in de samenleving vliegen alle kanten op."