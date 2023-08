Frans Timmermans officieel lijsttrekker GL-PvdA: ook leden stemmen in

Ruim 90 procent van de PvdA- en GroenLinks-leden die hun stem uitbrachten hebben dinsdag voor het lijsttrekkerschap van Frans Timmermans gestemd. De voormalige Eurocommissaris is daarmee officieel de voorman van het linkse blok tijdens de komende Tweede Kamerverkiezingen.

Timmermans zei destijds dat hij het een "groot voorrecht" vond dat hij was voorgedragen. Hij wilde als aanvoerder van de lijst "het vertrouwen herstellen, in elkaar en in de overheid". De politicus ziet het premierschap ook zitten, gaf hij eerder aan.

De kersverse lijsttrekker brengt veel ervaring met zich mee. Zo werkt hij sinds 2014 in Brussel, waar hij bezig is met zijn Green Deal. Met dat plan wil de Europese Unie in 2050 klimaatneutraal zijn. Daarvoor was hij onder anderen minister van Buitenlandse Zaken, staatssecretaris van Europese Zaken en zat hij jarenlang namens de PvdA in de Tweede Kamer.