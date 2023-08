Wat wil Omtzigt? Nieuwe bestuurscultuur en bestaanszekerheid zijn speerpunten

Wat wil Pieter Omtzigt met zijn partij Nieuw Sociaal Contract? Er is nog geen partijprogramma, maar veel informatie is wel te halen uit eerder gegeven lezingen en uit zijn Kamerwerk van de afgelopen twee jaar.

Nieuw Sociaal Contract heeft twee speerpunten, zegt Omtzigt in een maandag verschenen interview in Tubantia: een nieuwe bestuurscultuur en bestaanszekerheid.

Een nieuwe bestuurscultuur is een bijna sleets begrip geworden in Den Haag. Het was een belangrijke belofte van het kabinet nadat het was gevallen over het toeslagenschandaal. Er moest iets veranderen in de bestuurskamers, was de gedachte.

Meer openheid, transparantie en een betere informatievoorziening voor het parlement bijvoorbeeld. Het mocht in ieder geval niet meer gebeuren dat Kamerleden worden tegengewerkt door de machthebbers als zij proberen een ongemakkelijke waarheid boven water proberen te halen. Zoals dat jarenlang gebeurde bij Omtzigt zelf en SP'er Renske Leijten bij het toeslagenschandaal.

'Na verwaarlozing heeft bestuurlijk stelsel grote renovatie nodig'

Uiteindelijk veranderde er maar weinig, tot afschuw van Omtzigt. "Na jaren verwaarlozing heeft ons bestuurlijk stelsel een grote renovatie nodig", staat er in een document waarin de ideeën van Omtzigt staan opgesomd.

Besluiten worden niet meer genomen op de plek waar dat moet gebeuren, vindt Omtzigt. Als voorbeeld noemt hij de overlegsessies op het Catshuis tijdens de coronacrisis en het uitbesteden van klimaatbeleid aan de zogenoemde klimaattafels waar vooral lobbyisten aanschoven. Het parlement werd buitenspel gezet.

"Zonder transparantie hebben niet de gekozen volksvertegenwoordigers het laatste woord, maar een minister, of erger nog: een lobbyist", zei Omtzigt tijdens de Thorbeckelezing in april van dit jaar.

Hij komt in zijn boek Een Nieuw Sociaal Contract met tien voorstellen om het openbaar bestuur en de democratie te verbeteren.

Eén daarvan is het instellen van een Constitutioneel Hof, zodat wetten getoetst kunnen worden aan de Nederlandse Grondwet. Dat is nu nog verboden. Burgers kunnen zo niet worden beschermd door de Grondwet en daardoor schiet de rechtsbescherming tekort, schrijft Omtzigt in een initiatiefnota.

Nederland is een van de weinige landen waar zo'n toets niet kan. "Mondiaal bezien staat Nederland in een rijtje met Irak, Cuba, Noord-Korea en Saoedi-Arabië", schrijft Omtzigt.

Rijker maar ook meer armoede

In diezelfde Grondwet staat ook dat de overheid verantwoordelijk is voor de bestaanszekerheid van de Nederlandse bevolking. Het andere speerpunt van Omtzigt. "Geen vrijblijvende opdracht voor de politiek", schrijft Omtzigt dan ook hierover in een blog op zijn site.

Het is een actueel onderwerp, want de armoede neemt toe. Vooral onder kinderen, blijkt uit recente cijfers van het Centraal Planbureau (CPB). Ook een belangrijke commissie die onderzoek doet naar het bestaansminimum, een initiatief van Omtzigt, concludeerde dat mensen die ongeveer het sociaal minimum verdienen, eigenlijk te weinig verdienen om rond te komen. Om dit te repareren moet er ongeveer 6 miljard euro extra worden uitgegeven voor deze groep.

Om te beginnen moet er volgens Omtzigt een andere definitie voor armoede komen. Door de methode die nu wordt gebruikt, waren cijfers over het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft volgens hem heel lang veel te rooskleurig.

Daarnaast moet er niet alleen worden gekeken naar de inkomstenkant, zoals het sleutelen aan het minimumloon. "Ondanks het feit dat wij twee keer zo rijk geworden zijn, hebben we te maken met woningarmoede - jongeren die jaren moeten wachten op een woning - energiearmoede, voedselbanken, kledingbanken en menstruatiearmoede", zei Omtzigt onlangs in een toespraak over bestaanszekerheid in Heerlen.