PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken vertrekt na zeventien jaar uit Tweede Kamer

PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken stelt zich niet kandidaat voor een plek op de gezamenlijke kieslijst van PvdA en GroenLinks voor de Tweede Kamerverkiezingen in november. Ze verlaat na zeventien jaar de Tweede Kamer.

Kuiken zit sinds 2006 in de Tweede Kamer. Sinds vorig jaar is ze fractievoorzitter van de PvdA.

"Ik laat het hierbij en draag het over aan de volgende generatie", zegt ze tegen het AD. Kuiken heeft goed over haar keuze nagedacht. "Ik ben nu 45, in de bloei van mijn leven, op de helft, en kan zeggen: ik heb het fantastisch gehad."

De politicus zegt tegen de krant dat ze een eventuele ministerspost in een volgend kabinet wel wil overwegen. "Voor alle duidelijkheid: dat is niet mijn mindset nu. Het voelt nog niet als afscheid. We staan aan de start van hopelijk een hele bijzondere verkiezingsstrijd en een campagne. Het zou een beetje potsierlijk zijn. Je moet niet voor de campagnes dromen over wat er daarna is."

Maar Kuiken benadrukt dat ze het wel een grote eer zou vinden en ja zal zeggen als ze wordt gevraagd voor een ministerspost. "Verantwoordelijkheid wil ik altijd nemen, maar ik kan me heel goed voorstellen dat er elders een plek voor mij is. Ik vind de politie of de jeugdzorg ook fantastisch."

Kuiken is niet bezorgd over vertrek andere ervaren PvdA'ers

De 45-jarige Kuiken, die op dit moment het langstzittende Kamerlid van haar partij is, maakt zich geen zorgen over het vertrek van andere ervaren sociaaldemocraten, zoals Henk Nijboer. Na haar vertrek is Mohammed Mohandis met vijf jaar het meest ervaren PvdA-Kamerlid.

"Ik ga ervan uit dat je tenminste een groot deel van de zittende Kamerleden terug gaat zien op de lijst. Inmiddels zijn die natuurlijk ook gepokt en gemazeld. Daar heb ik alle vertrouwen in."