De nieuwe CDA-leider Henri Bontenbal hoopt met normen en waarden vooral weer het oude partijverhaal te vertellen. Daarmee rekent hij ook deels af met zijn voorganger Wopke Hoekstra. "De kiezer heeft ons niet meer herkend."

Atypisch. Naïef. Bontenbal kreeg maandagmiddag bij zijn presentatie als kersverse partijleider al direct wat etiketten opgeplakt.

Atypisch omdat hij als natuurkundige pas twee jaar in de Kamer zit. Naïef omdat hij een campagne op de inhoud wil voeren.

Bontenbal kan er mee leven dat hij niet wordt gezien als doorsnee politicus. "Ik heb de afgelopen twee jaar in de Kamer niet de beste politiek gezien. Veel gescheld en geschreeuw. Polarisatie. Degene met de grootste mond krijgt de meeste aandacht."

'Ben niet gevraagd de afgelopen jaren te recenseren'

Het CDA wil van oudsher groepen in de samenleving verbinden. Dat verlangen is zoekgeraakt, constateert Bontenbal. De kiezer ziet gezien de slechte verkiezingsuitslagen en de belabberde peilingen ook geen goed verhaal meer. Maar de partij helemaal opnieuw opbouwen, hoeft ook weer niet.

"We waren als fractie de afgelopen jaren al bezig met inhoudelijke vernieuwing. We zijn steeds teruggegaan naar onze kernwaarden", zegt Bontenbal.

Daarmee neemt Bontenbal ook afstand van de koers van zijn voorganger Wopke Hoekstra, zonder dat met zoveel woorden te zeggen. Hoekstra zat als minister van Buitenlandse Zaken niet in de fractie en droeg het verhaal van die kernwaarden kennelijk onvoldoende uit.

Maar een sneer naar het verleden vindt Bontenbal geen goede start. "Ik sta hier met een nieuwe opdracht. Ik ben niet gevraagd om de afgelopen twintig jaar te recenseren."

'Nederland heeft twee gezichten'

Gelijkheid is voor het CDA zo'n kernwaarde die weer op de agenda moet komen.

"Je fietst er in tien minuten van de dure, glimmende woontorens, naar wijken waar nog te veel kinderen met 5-0 achterstand worden geboren", zegt Bontenbal over Rotterdam, de stad waar hij opgroeide en waar hij nog altijd woont.

"Nederland heeft twee gezichten en is lang niet voor iedereen een gaaf land. De verschillen groeien. In inkomen, gezondheid, maar vooral in kansen."

Het CDA zat de afgelopen jaren natuurlijk vaak genoeg zelf achter de knoppen om bij te kunnen sturen. Of in ieder geval dit verhaal te vertellen. Maar de partij is daar dus niet in geslaagd. Bontenbal wijt dat deels aan de lastige politieke verhoudingen. "We zaten in een kabinet met veel strubbelingen. Daar hebben wij gewoon last van."

Maar de beroerde staat van de partij ligt natuurlijk ook aan de christendemocraten zelf. Bontenbal: "Als er gedoe is in je eigen partij, denkt de kiezer ook: waarom sluiten we ons nog bij jullie aan?"

CDA verloor vooral stemmen aan thuisblijvers

Het CDA heeft bij de laatste verkiezingen, die voor de Provinciale Staten afgelopen voorjaar, veel kiezers verloren vergeleken met de Tweede Kamerverkiezingen in 2021.

Aan de BoerBurgerBeweging (BBB) bijvoorbeeld, bleek uit onderzoek van Ipsos. Toch ziet Bontenbal die partij niet als grootste concurrent. Want het CDA verloor de meeste kiezers doordat CDA-stemmers bij de regionale verkiezingen dit jaar thuis bleven.

"Die mensen wil ik terug. Dat zijn eigenlijk nog CDA'ers die dat oude verhaal weer willen horen. Over het belang van waarden en normen. Gemeenschapszin."

Geen lastige thema's in een campagne om kiezers weer voor je te winnen in het stemhokje, denkt Bontenbal. Want het komt er in simpele taal op neer "dat je gewoon weer normaal doet tegen elkaar. Ook op Twitter."

Vooralsnog moet Bontenbal er vooral voor zorgen dat er niet nog meer CDA-stemmers overlopen of thuisblijven op verkiezingsdag op 22 november. Hoge verwachtingen spreekt hij alleen nog niet uit. "Ik ben het meest trots als wij het CDA-verhaal op de beste manier verteld hebben."