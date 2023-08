Henri Bontenbal voorgedragen als nieuwe lijsttrekker van CDA

Delen via E-mail

Henri Bontenbal wordt voorgedragen als nieuwe lijsttrekker van het CDA voor de aanstaande verkiezingen in november. Daarmee volgt hij Wopke Hoekstra op.

De veertigjarige Bontenbal studeerde natuurkunde in Leiden. Hij specialiseerde zich in energiebeleid en duurzaamheid.

Hoekstra liet in juli weten dat hij zich niet beschikbaar stelt voor het lijsttrekkerschap van het CDA. Hij komt ook niet op de lijst voor de Kamer. "Dat ligt niet voor de hand", liet hij toen weten. Hoekstra voelt zich "meer een bestuurder dan een beroepspoliticus".

Dat was een herhaling van wat Hoekstra drie jaar geleden al zei. Toen werd een klemmend beroep op hem gedaan om de partij te leiden nadat Hugo de Jonge die baan had neergelegd. Maar Hoekstra weigerde aanvankelijk.

Donderdag werd duidelijk dat CDA-voorzitter Hans Huibers opstapt. Binnen het CDA was er al langere tijd kritiek op zijn functioneren.

Verschillende media berichtten eerder al over het trage proces rondom de benoeming van een nieuwe partijleider voor het CDA. Huibers was eindverantwoordelijke in dat proces.