Nieuwe CDA-leider Bontenbal moet scherven oprapen en verbinding weer op agenda zetten

Het CDA staat voor een zware klus aankomende verkiezingen. De laatste verkiezingen werden verloren en het is onrustig binnen de partij. De beoogd nieuwe lijsttrekker Henri Bontenbal moet hier verandering in brengen. Maandag wordt hij door het partijbestuur gepresenteerd.

Bontenbal heeft humor, lef, is charismatisch en mediageniek. Althans, zo staat dat beschreven in de profielschets van de nieuwe lijsttrekker.

Bontenbal moet na de verkiezingen ook in de Kamer blijven. Het partijleiderschap combineren met een ministerspost, zoals buitenlandminister Wopke Hoekstra deed, is slecht bevallen.

Voordat bekend werd dat Bontenbal door het partijbestuur is aangewezen als de nieuwe partijleider, had al een reeks aan CDA-prominenten zich afgemeld voor de baan.

Als. Want Omtzigt, herstellende van een burn-out, is zich nog aan het bezinnen wat hij komende verkiezingen gaat doen. Vanuit die hoek wordt tot en met volgende week geen nieuws verwacht.

Ondertussen wist BBB-leider Caroline van der Plas wel een snaar te raken bij de boerengemeenschap én de mensen die de boeren een warm hart toe dragen. BBB scoorde niet alleen op het platteland bij de Provinciale Verkiezingen, er werd ook een behoorlijk aantal stemmen behaald in grote steden (5 procent in Amsterdam, ruim 8 procent in Rotterdam).

Coalitie en kabinet gingen na die Provinciale Statenverkiezingen koortsachtig op zoek naar de oorzaken en kwamen uit bij enkele studies over de groeiende verschillen in Nederland. Niet alleen tussen stad en regio, maar ook binnen de steden zelf tekent zich steeds duidelijker een scheidslijn af.

Het opvallende is dat het CDA al min of meer die conclusie had getrokken. Het staat allemaal in Voor heel Nederland, een rapport over de regionale ongelijkheid van honderd pagina's dat als bakermat van de campagne moest dienen.