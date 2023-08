CDA-voorzitter Hans Huibers treedt af na interne kritiek op functioneren

CDA-voorzitter Hans Huibers stapt op, bevestigt het partijbestuur na berichtgeving door het AD . Al langere tijd is er binnen het CDA kritiek op zijn functioneren.

Verschillende media berichtten eerder over de onvrede over het trage proces rondom de benoeming van een nieuwe lijsttrekker. Het CDA maakt maandag de nieuwe lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen in november bekend.

Huibers is eindverantwoordelijke in dat proces. "Als het zo lang duurt, dan blijven er maar verhalen in de pers komen, zoals nu de laatste week", zegt een bron rond de partijtop tegen het AD.

Vorige week maakte partijprominent Mona Keijzer bekend dat ze haar lidmaatschap had opgezegd. Het eventuele lijsttrekkerschap van de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls was voor haar de druppel, meldde RTL Nieuws. Ze zou haar kritiek hebben gedeeld met Huibers, maar die zou haar mening hebben weggewuifd.

"In de afgelopen dagen zijn er berichten over mij verschenen over dingen die niet goed zouden zijn aangepakt", reageert Huibers in een verklaring. "De berichten bevatten anonieme quotes met halve en hele onwaarheden. Wie mij beter kent, weet dat het niet klopt. In zo’n omgeving kan en wil ik niet werken."

Huibers stapt per direct op om de presentatie van de nieuwe CDA-lijsttrekker niet te "belasten" met gedoe over zijn rol. Hij meldt al van plan te zijn geweest zijn vertrek in september aan te kondigen.

Volg dit onderwerp Ontvang meldingen bij nieuws uit de politiek Blijf met meldingen op de hoogte

Huibers moest CDA in rustiger vaarwater brengen

Huibers was sinds 2021 voorzitter van de partij. Het was de bedoeling dat hij het CDA weer in rustiger vaarwater zou brengen, nadat zijn voorganger Rutger Ploum was vertrokken vanwege de teleurstellende uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen eerder dat jaar.

Maar het interne gedoe stopte niet. Binnen de partij heerste veel onvrede over de gebrekkige zichtbaarheid van partijleider en buitenlandminister Wopke Hoekstra. De gemoederen liepen zo hoog op, dat in ieder geval de Limburgse afdeling van de partij zich dreigde af te splitsen. Inmiddels heeft Hoekstra zijn vertrek aangekondigd. Na de verkiezingen verlaat hij vrijwel zeker de politiek.