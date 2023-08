Oud-Kamervoorzitter Arib eist formeel inzage in klachten over haar gedrag

Khadija Arib eist dat ze inzage krijgt in klachten die tegen haar zijn ingediend. Daartoe heeft de voormalige Kamervoorzitter een officieel verzoek ingediend bij onder anderen huidig Kamervoorzitter Vera Bergkamp.

Arib heeft advocaten Geert-Jan en Carry Knoops in de arm genomen om haar bij te staan in het verweer tegen de klachten.

Zondag zei Arib bij Zomergasten dat ze nog altijd niet wist waar ze van beschuldigd wordt. De oud-Kamervoorzitter is al sinds maart bezig om hier helderheid over te krijgen, zegt ze tegen de Volkskrant.

Volg nieuws over Khadija Arib Krijg een melding bij nieuwe berichten Blijf met meldingen op de hoogte

De opdrachtgevers die door Bergkamp zijn aangesteld om te controleren of het onderzoek goed verloopt, lieten in april weten dat zij de twee anonieme brieven waarin de beschuldigingen staan niet willen delen met Arib.

Ook wilden zij niet delen van wie de brieven afkomstig zijn. De opdrachtgevers zouden dit alleen "mondeling en op locatie" willen toelichten, schrijft de Volkskrant.

Arib zegt tegen de krant dat ze hiertegen bezwaar heeft aangetekend via haar advocaten. "Ik heb het recht op volledige informatie", zegt ze. "Ik wil daarover zelf kunnen beschikken en ook met mijn advocaten over kunnen overleggen. Mondelinge mededelingen van de onderzoekers over wat erin zou staan, volstaan niet."

Signalen over onveilige werksfeer

Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer stelde bijna een jaar geleden een onderzoek in naar Arib vanwege signalen over machtsmisbruik en sociale onveiligheid. Dat werd beschreven in twee anonieme brieven.