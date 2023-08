Oud-Kamervoorzitter Arib weet maanden na vertrek nog niet waarom ze weg moest

Oud-Kamervoorzitter Khadija Arib weet sinds haar vertrek uit de Tweede Kamer nog steeds niet waarom ze precies weg moest. Dat zei ze zondagavond in het programma Zomergasten.

Arib stapte in oktober op omdat ze werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. In twee anonieme brieven kwam naar voren dat er mogelijk sprake was van "een zeer onveilige werksfeer". Daarbij zou Arib misbruik hebben gemaakt van haar machtspositie.

Die beschuldigingen zijn volgens Arib nooit verduidelijkt. Ze stelde dat ze "voor de trein is gegooid". Het onderzoek is nog niet afgerond. Arib heeft dan ook nog geen duidelijk beeld van de beschuldigingen.

Op vragen van presentator Theo Maassen over haar gedrag, wilde Arib niet veel zeggen. "Maar ik heb nog nooit met deuren gegooid of tegen iemand geschreeuwd."

Arib is lid van de PvdA en zat 24 jaar in de Tweede Kamer. Van 2016 tot 2021 was ze voorzitter, waarna ze in oktober zonder afscheid vertrok.