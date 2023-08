Oud-politicus Mona Keijzer verlaat CDA

Delen via E-mail

Oud-politicus en CDA-prominent Mona Keijzer heeft het lidmaatschap van haar eigen partij opgezegd. Dat bevestigen bronnen vrijdag aan persbureau AP na berichtgeving van RTL Nieuws.

Het eventuele lijsttrekkerschap van de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls was de druppel voor Keijzer, meldt RTL Nieuws. Ze zou daarover kritiek hebben geuit bij CDA-voorzitter Hans Huibers, maar hij zou haar mening hebben weggewuifd.

Keijzer was tot september 2021 (demissionair) staatssecretaris van Economische Zaken in het kabinet-Rutte III. Demissionair premier Mark Rutte zette haar uit het kabinet omdat ze veel kritiek had op de coronapas.