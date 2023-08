Stephan van Baarle nieuwe fractievoorzitter DENK, wil ook lijsttrekker worden

Kamerlid Stephan van Baarle volgt Farid Azarkan op als fractievoorzitter van DENK. Ook heeft hij zich gekandideerd als lijsttrekker van de partij, meldt hij in een video met Azarkan. Die maakte vorige week bekend de politiek te verlaten.

Azarkan, die na de verkiezingen afzwaait, zegt in de video dat hij het "geweldig nieuws" vindt dat Van Baarle het van hem wil overnemen. "En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er ook heel veel zin in heb, want we hebben nog zoveel te doen als DENK", reageert Van Baarle.

"Er zijn nog zoveel gevallen van discriminatie en racisme in ons land waar we tegen moeten strijden", vervolgt hij. De nieuwe kandidaat wil "hard op de trom" blijven slaan op dit "kernthema" en zo tegenwicht bieden aan de "xenofobie" van onder meer de PVV, zegt Van Baarle telefonisch.

Maar DENK is "zeker geen one-issuepartij", voegt hij daaraan toe. Ook bestaanszekerheid blijft een belangrijk onderwerp. "De welvaart is nog steeds ongelijk verdeeld in Nederland."

De partij staat er wat Van Baarle betreft goed voor. Daarom wil hij de door Azarkan ingezette koers voortzetten. Hij ziet het als een belangrijke taak om DENK toekomstbestendig te maken. "Het is belangrijk dat een nieuwe generatie opstaat om verantwoordelijkheid te dragen", zegt Van Baarle daarover.

Na zomer wordt bekend wie lijsttrekker wordt

Van Baarle wordt met een video op de partijwebsite prominent naar voren geschoven als voorkeurskandidaat voor het lijsttrekkerschap. Toch wordt pas na de zomer duidelijk of hij daadwerkelijk lijsttrekker wordt. Fractievoorzitter is hij wel per direct.

Kandidaten mogen zich tot 11 augustus melden. Kort na de zomer maakt het bestuur van DENK de kandidatenlijst bekend. Ook wordt dan duidelijk wie deze lijst aanvoert.