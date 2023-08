Pieter Omtzigt neemt meer tijd voor 'doordacht besluit' over politieke toekomst

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Pieter Omtzigt heeft nog geen besluit genomen over zijn politieke toekomst. De politicus laat op X, voorheen Twitter, weten dat hij meer tijd nodig heeft om "een doordacht besluit" te nemen.

De verwachting was dat Omtzigt een dezer dagen zou laten weten of en op wat voor manier hij meedoet aan de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer. In Den Haag zijn vele ogen gericht op het besluit van Omtzigt. Peilingen wijzen erop dat Omtzigt veel zetels kan binnenhalen als hij met een eigen partij meedoet.