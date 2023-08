Henk Krol wil weer de Kamer in en sluit zich aan Van Haga's BVNL

Delen via E-mail

Henk Krol wil weer de Tweede Kamer in. De oud-partijleider staat komend najaar bij de verkiezingen op de lijst van BVNL van Wybren van Haga.

De 73-jarige Krol wil zich wederom hard maken voor de ouderen. Want die hebben volgens hem hun stem in Den Haag verloren, zei hij maandag in De Oranjezomer. Krol vertelde dat hij op plek twee komt op de lijst, achter Van Haga.