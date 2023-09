BBB schuift ex-CDA'er Mona Keijzer naar voren als premierskandidaat

Delen via E-mail

BBB schuift de komende verkiezingen ex-CDA'er Mona Keijzer naar voren als premierskandidaat. Zij komt achter BBB-leider Caroline van der Plas op de kieslijst, die eerder aangaf geen premier te willen worden.

De 54-jarige Keijzer zegde begin vorige maand haar CDA-lidmaatschap op. Ze was tot september 2021 (demissionair) staatssecretaris van Economische Zaken in het kabinet-Rutte III.

Ze komt op de tweede plek van de kandidatenlijst van BBB. Als de partij geen deel gaat uitmaken van de coalitie zal Keijzer plaatsnemen in de Kamer. Volgens de meest recente peiling van I&O Research eind augustus staat de BBB op 13 zetels. De nieuwe partij van Pieter Omtzigt (Nieuw Sociaal Contract) haalt volgens die peiling de meeste zetels (31).

Er stappen ook drie Kamerleden over naar de BBB. Het gaat om JA21-leden Nicky Pouw-Verweij en Derk-Jan Eppink en PVV-lid Lilian Helder. Zij kondigden afgelopen zomer al aan dat ze niet meer verkiesbaar zouden zijn voor hun partij bij de aankomende verkiezingen.

Ze zullen zich per direct aansluiten bij de BBB. Dat betekent dat Caroline vanaf komende week, als het politieke jaar voor de Tweede Kamer weer begint, geen eenmansfractie meer vormt.

Demissionair premier Mark Rutte zette Keijzer in 2021 het kabinet omdat ze veel kritiek had op de coronapas. Keijzer vond het moeilijk uit te leggen dat mensen met een pas moesten laten zien dat ze waren gevaccineerd tegen of getest op het coronavirus.