Ook DENK-fractievoorzitter Farid Azarkan en Sylvana Simons (BIJ1) verlaten politiek

Farid Azarkan, de fractievoorzitter van DENK, stapt uit de landelijke politiek. Ook Sylvana Simons (BIJ1) stelt zich bij de komende Tweede Kamerverkiezingen niet meer beschikbaar als lijsttrekker.

Azarkan zegt geen specifieke reden te hebben om de landelijke politiek te verlaten. "Het is voor mij tijd om een andere keuze te maken en andere dingen te gaan doen", zegt de leider van DENK in een video.

Vorige week gaf hij nog aan dat de kans dat hij opnieuw lijsttrekker zou worden "50/50" was. Nu laat hij dus weten niet beschikbaar te zijn. Azarkan is sinds 2017 Kamerlid voor DENK en werd in maart 2020 fractievoorzitter.

Azarkan zegt er vertrouwen in te hebben dat DENK zonder hem een goed resultaat behaalt bij de volgende verkiezingen. Hij noemt zijn periode als Kamerlid "een avontuur" dat hij "voor geen goud" had willen missen.

Die beginperiode kan als roerig worden omschreven. Azarkan werd na twee maanden geroyeerd na een interne ruzie binnen DENK. Dat besluit werd later teruggedraaid door de beroepscommissie van de partij, omdat de fractievoorzitter niet persoonlijk op de hoogte was gebracht van dit besluit.

In de ruim drie jaar als fractievoorzitter is Azarkan vooral bekend geworden vanwege zijn rol in het blootleggen van het toeslagenschandaal. Dit deed hij samen met Kamerlid Pieter Omtzigt en het inmiddels afgezwaaide SP-Kamerlid Renske Leijten.

Simons ziet uit naar rust

Niet lang nadat Azarkan bekendmaakte te stoppen, kondigde ook Sylvana Simons aan dat ze bij de komende verkiezingen geen lijsttrekker wil zijn. De BIJ1-fractievoorzitter ziet uit naar rust, zegt ze in gesprek met de Volkskrant.

Simons' besluit komt na een interview in NRC vorige week met Amsterdamse gemeenteraadsleden Jazie Veldhuyzen en Nilab Ahmadi. Zij klaagden over een "toxische, structureel onveilige werkomgeving" binnen BIJ1.

De twee verwijten Simons dat ze niet ingreep in machtsconflicten binnen de lokale afdeling. Na de zomer gaan ze verder als onafhankelijke raadsleden. BIJ1 is daardoor niet langer meer vertegenwoordigd in de raad van Amsterdam.

"Ik heb een intense week vol emoties achter de rug", zegt Simons. "Er is een uitgangspositie ontstaan waarin ik me moet voorbereiden op spoedverkiezingen en mij moet wapenen tegen leugens." Simons vertelt dat ze het vertrouwen van de partij heeft, maar persoonlijke omstandigheden haar laten besluiten om te stoppen.