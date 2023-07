DENK-fractievoorzitter Farid Azarkan stapt uit landelijke politiek

Delen via E-mail

Farid Azarkan, de fractievoorzitter van DENK, stapt bij de aankomende verkiezingen uit de landelijke politiek. Azarkan werd onder meer bekend vanwege zijn rol in het blootleggen van het toeslagenschandaal.

De leider van DENK zegt geen specifieke reden te hebben om uit de landelijke politiek te stappen. "Het is voor mij tijd om een andere keuze te maken en andere dingen te gaan doen", zegt Azarkan in een video.

Vorige week gaf hij nog aan dat de kans dat hij opnieuw lijsttrekker zou worden "50/50" was. Nu laat hij dus weten niet beschikbaar te zijn. De DENK-leider is sinds 2017 Kamerlid voor DENK en werd in maart 2020 fractievoorzitter.