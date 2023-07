Oud gezicht keert terug: Links zet hoop op ervaren en 'betweterige' Timmermans

Aan ambitie geen gebrek bij Eurocommissaris Frans Timmermans. De Limburgse PvdA'er keert na bijna tien jaar Brussel terug in Den Haag.

Zo'n twee weken geleden kon Timmermans opgelucht ademhalen. Zijn natuurherstelwet, hoewel behoorlijk afgeslankt, redde het op het nippertje in het Europees Parlement.

De wet, die veel weerstand oproept bij de centrumrechtse partijen in het Europees Parlement (waartoe ook het CDA behoort), is een belangrijke pijler van de Europese Klimaatagenda. Timmermans werkt sinds 2019 aan deze Green Deal.

In dat jaar greep hij naast de hoofdprijs van het Brusselse baantjescarrousel. Timmermans was sinds 2014 al Eurocommissaris en had zijn zinnen in 2019 op de hoogste functie binnen de Europese Unie gezet: voorzitter van de Europese Commissie. Hij stak zijn ambitie niet onder stoelen of banken.

Maar die baan ging niet naar hem, maar naar de Duitse Ursula von der Leyen. Timmermans had geen steun van Visegrád-landen Hongarije, Polen, Tsjechië en Slowakije. Ook kwam er verzet tegen zijn aanstelling uit de christendemocratische hoek.

Loopbaan 1987: Begint op ministerie van Buitenlandse Zaken, volgt diplomatenopleiding

1987-1998: Diplomatieke carrière

1998-2007: Tweede Kamerlid voor de PvdA

2007: Staatssecretaris voor Europese Zaken in het kabinet-Balkenende IV

2010-2012: Opnieuw Kamerlid

2012-2014: Minister van Buitenlandse Zaken in kabinet-Rutte II

2014: Eurocommissaris voor Betere regelgeving en Rechtstatelijkheid en vicevoorzitter van de Europese Commissie

2019: Tweede termijn als Eurocommissaris (Klimaat) en opnieuw vicevoorzitter EC.

Het beste uit zichzelf halen

De 62-jarige Timmermans is een prominent PvdA'er. Hij voelt zich thuis in Limburg, waar hij is geboren. Door het werk van zijn vader bij verschillende ambassades groeit hij op in Parijs en Rome. Mede daardoor spreekt hij zes talen vloeiend.

Russisch leert hij tijdens zijn militaire dienst. Dat komt later goed van pas als Timmermans de diplomatenopleiding van het ministerie van Buitenlandse Zaken volgt. Begin jaren negentig werkt hij een aantal jaren als diplomaat in Moskou.

Na zijn diplomatieke carrière wordt Timmermans in 1998 Tweede Kamerlid voor de PvdA. De partij past bij zijn kernwaarde zelfverheffing. Timmermans, zo vertelt hij in 2012 in het Marathoninterview van de VPRO, vindt het noodzakelijk dat barrières die ontstaan door iemands gezondheid of achtergrond worden weggenomen. Mensen kunnen dan meer uit zichzelf halen.

Zelfverheffing zit vanwege zijn achtergrond ook diep in hemzelf geworteld, zegt hij in dat interview. Timmermans is dan net minister van Buitenlandse Zaken in kabinet-Rutte II. Zijn opa was mijnwerker. Zijn vader werkte bij de marechaussee, stapte over als beveiliger naar het ministerie van Buitenlandse Zaken en werd later boekhouder.

Geldingsdrang, direct en zeer uitgesproken

De twee jaar voordat hij de baas wordt op het ministerie zit hij als Kamerlid in de oppositie. Ronald Plasterk zegt in interview met de Volkskrant in 2016 dat Timmermans in die periode een half jaar niks had gedaan, omdat hij tot zijn frustratie niet de portefeuille kreeg die hij wilde. Timmermans zelf heeft er nooit op gereageerd.

De Europeaan in hart en nieren heeft het imago betweterig, ijdel en grenzeloos ambitieus te zijn. Hij ziet dat zelf anders, zo vertelt hij in het Marathoninterview en later in de documentaire die in 2016 over hem is gemaakt. Timmermans erkent dat hij "geldingsdrang" heeft en hard werkt om verder te komen. Als iemand die altijd "iedereen wil overtuigen" en "zeer direct" en "uitgesproken" is.

Frans Timmermans houdt als minister van Buitenlandse Zaken een toespraak bij de VN na het neerhalen van vlucht MH17. Foto: ANP

Veel lof voor MH17-speech, maar hij maakt ook een uitglijder

Hoe dan ook staat Timmermans bekend als iemand die indrukwekkend kan spreken. Als hij in 2014 de Verenigde Naties toespreekt na de ramp met vlucht MH17, krijgt hij veel complimenten voor zijn emotionele speech. Hij schetst hoe de laatste momenten in het vliegtuig geweest konden zijn.

Tegelijkertijd begaat hij in dat jaar ook een misstap. In het televisieprogramma Pauw wordt hij geconfronteerd met het zijn toespraak. Timmermans onthult dan dat één slachtoffer een zuurstofmasker op had. Met andere woorden: zijn toespraak was wel ergens op gebaseerd. Nabestaanden die naar het programma keken wisten niks af van deze details.