Van langzittende parlementariër tot eigen partij: Omtzigt vaart eigen koers

Pieter Omtzigt gaat met zijn eigen partij Nieuw Sociaal Contract meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november. De politicus zit al bijna twintig jaar in de Tweede Kamer en is daarmee een van de langstzittende parlementariërs.

Omtzigt onderscheidt zich al jaren als een Kamerlid dat stukken grondig leest en niet bang is om kabinetsleden stevig te bevragen. Ook als dat iemand van zijn toenmalige partij het CDA is.

Dat is ongebruikelijk in Den Haag. Vaak worden vragen en debatten vooraf achter gesloten deuren afgestemd tussen Kamer en kabinet. Het is ook een ongeschreven regel dat je als coalitielid kabinetsleden van een andere coalitiepartij niet al te hard aanpakt.

Daar is Omtzigt wars van. Dat werd al duidelijk toen hij zijn 'eigen' minister tijdens de eurocrisis bestookte met kritische vragen. Gevolg: Omtzigt werd voor de verkiezingen in 2012 op een onverkiesbare plek (39) gezet. Maar dankzij een eigen, persoonlijke campagne, kwam hij met voorkeursstemmen alsnog in de Tweede Kamer.

Omtzigt kreeg toeslagenschandaal boven water, maar deed meer

CDA belandt in die periode van Rutte II (2012-2017 met VVD en PvdA) in de oppositie. Omtzigt gaat door waar hij al jaren mee bezig is: het claimen van dossiers door onophoudelijk (schriftelijke) vragen te stellen.

Bekend is dat Omtzigt samen met het onlangs vertrokken SP-Kamerlid Renske Leijten het toeslagenschandaal boven water heeft gekregen. Maar er zijn meer voorbeelden dat Omtzigt zich aanvankelijk als een roepende in de woestijn ergens druk over maakte, maar later gelijk kreeg.

Neem de kwestie met de MH17-anatoom George Maat begin 2016. Maat werd op voorspraak van toenmalig justitieminister Ard van der Steur ontslagen uit het MH17-team dat slachtoffers identificeerde. Dat gebeurde nadat Maat tijdens een lezing geanonimiseerde MH17-slachtoffers had getoond.

Een onderzoek pleitte Maat uiteindelijk vrij en Van der Steur moest diep door het stof. Omtzigt was een van de weinige Kamerleden die het van meet af aan voor Maat opnam en om opheldering bleef vragen.

Omtzigt was nauw betrokken met de vrijlating van Romano van der Dussen, de man die jarenlang onterecht vast zat in een Spaanse cel. Hij legde de vinger op de zere plek bij een totaal ontspoorde reorganisatie van de Belastingdienst. En zo zijn er nog legio voorbeelden.

Kamerlid kwam met burn-out thuis te zitten

Omtzigt zit er ook weleens naast. Zo laat hij in 2017 een Oekraïense nepgetuige spreken over de MH17-ramp tijdens een bijeenkomst met nabestaanden. Er wordt twijfel gezaaid over hoe het vliegtuig was neergehaald, precies zoals de Russen dat altijd hebben gedaan. Dit keer moet Omtzigt door het stof.

De grootste rollercoaster voor Omtzigt moet dan nog beginnen. Het gevecht dat hij moet leveren voor het toeslagenschandaal, vooral door de tegenwerking van het kabinet met daarin zijn 'eigen' CDA-bewindslieden.

Omtzigt komt met een burn-out thuis te zitten. Juist in die periode speelt 'functie elders'. Er breekt een roerige tijd aan in Den Haag. Het vertrouwen tussen de politieke partijen daalt tot het vriespunt en VVD-leider Mark Rutte overleeft ternauwernood een motie van wantrouwen. Wat volgt is de langste formatie ooit.

0:54 Afspelen knop Omtzigt terug in Kamer: 'Probeer iets rustiger te doen'

'Functie elders' speelde, terwijl Omtzigt zelf niet aanwezig was

Het steekt Omtzigt dat er tijdens het debat over 'functie elders' veel over hem werd gesproken, terwijl hij er zelf niet bij aanwezig was. Het is goed gebruik om niet over personen in de Kamer te spreken die zichzelf niet kunnen verdedigen. Enkele weken later gebeurt het weer. Dan wordt er gedebatteerd over hoe men in het kabinet Omtzigt wil 'sensibiliseren'.

Omtzigt stapt uiteindelijk uit het CDA en keert terug als eenmansfractie. Hij doet zijn parlementaire werk, dient moties in en schrijft initiatiefnota's, maar laat lang boven de markt hangen of hij een eigen partij wil oprichten.

46 zetels mogelijk volgens recent onderzoek

Dat Omtzigt een stemmenkanon is, was al duidelijk bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Hij haalde in zijn eentje bijna genoeg stemmen voor vijf zetels.

Omtzigts populariteit blijft groeien, laat een recent onderzoek van I&O Research zien. Hij zou met een eigen partij maar liefst 46 zetels halen. Hij snoept dan vooral kiezers weg van BBB, SP, JA21 en PVV.

Het opvallende is dat Omtzigt bijna overal kiezers aanspreekt. Alleen bij GroenLinks en SGP valt weinig te halen, aldus I&O.