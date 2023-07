'Waarom geen fusie?' Vragen over de PvdA-GL-samenwerking beantwoord

PvdA en GroenLinks doen bij de komende verkiezingen mee met één lijst en met een gezamenlijk partijprogramma. Op ons reactieplatform NUjij werden hier veel vragen over gesteld. Politiek verslaggever Edo van der Goot beantwoordde de belangrijkste.

Waarom kiezen de partijen voor deze middenweg en niet voor een fusie?

"Deze samenwerking gaat heel specifiek alleen over de aankomende Tweede Kamerverkiezingen en geldt dus niet voor de gemeenten, de provincies of het Europees Parlement. Het blijven twee aparte partijen."

"Het is in zekere zin een experiment, want je weet niet wat de uitkomst zal zijn. De voorzitter van GroenLinks zei maandag ook dat je eigenlijk pas over tien jaar weet of dit een succes is of niet."

"Dit is vooralsnog een stap tegen de versplintering in de politiek. Daar kun je gemakkelijk voor zijn. Het is de vraag of iedereen tevreden blijft als er een gezamenlijk programma komt. Kunnen (Kamer)leden zich daarin vinden?"

"Het zijn immers nog steeds twee verschillende partijen, met verschillende uitgangspunten. Een fusie, waarbij het een onomkeerbaar proces wordt, lijkt voor de partijen en hun leden dan ook nog een stap te ver."

Sommige NUjij'ers vinden SP en PvdA logischer als combinatie. Waarom hebben specifiek GL en PvdA hiervoor gekozen?

"Er zijn meerdere pogingen gedaan om met de drie linkse partijen (PvdA, GroenLinks en SP) samen te werken, maar dat bleef bij eenmalige probeersels. Je zou kunnen zeggen dat de SP wat radicaler links is, de socialisten doen liever geen concessies. De PvdA is altijd een brede volkspartij geweest, GroenLinks is de laatste jaren ook die kant op geschoven."

Wat wordt de nieuwe naam?

"Dat is nog niet officieel bekendgemaakt. Vooralsnog wordt er gesproken over 'Verenigd Links'."

Hoe gaat de zoektocht naar een lijsttrekker in zijn werk?

"De officiële route is dat de partijbesturen een lijsttrekkerscommissie en een kandidatencommissie instellen. Daaruit komt dan een naam naar voren. De partijleden moeten hier uiteindelijk ook mee instemmen."

"Er gaan al langer twee namen rond, nog voordat die commissies hun werk hebben gedaan: Frans Timmermans en Marjolein Moorman. Beiden zijn van de PvdA. GroenLinks-leider Jesse Klaver gaat het in ieder geval niet doen, maakte hij woensdag bekend."

Krijgen ze bij deze samenwerking wel twee keer spreektijd tijdens een debat? Of is het één partij, één keer spreektijd? Dat laatste is wel veel eerlijker, wordt op NUjij gezegd.

"Spreektijd is afhankelijk van hoe groot de fractie wordt. Hoe groter de fractie, hoe meer spreektijd."

Het belangrijkste doel lijkt een sterkere onderhandelingspositie bij formatiebesprekingen te zijn. Is die positie echt het verlies van identiteit waard voor beide partijen, met name de PvdA?

"Laat ik vooropstellen dat het hier natuurlijk over macht gaat. Het is tenslotte politiek. Hoe groter je bent, hoe meer macht je hebt. Zo simpel is het. De partijen zeggen ook samen te werken uit ideologische overwegingen. Ze zijn ervan overtuigd dat hun belangrijkste uitgangspunten in elkaars verlengde liggen."

"Als voorbeeld noemen PvdA en GroenLinks vaak 'klimaatrechtvaardigheid' - maatregelen tegen klimaatverandering omdat die belangrijk zijn voor de natuur (GroenLinks), maar ook op een rechtvaardige manier, zodat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen (PvdA)."

"Natuurlijk zal bij beide partijen iets van herkenning verdwijnen. Groen is immers geen rood. Tegelijkertijd is de PvdA het gigaverlies bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 (van 38 naar 9 zetels, de grootste daling ooit) niet echt meer te boven gekomen. De sociaaldemocraten hebben dus ook weinig te verliezen."

2:10 Afspelen knop Waarom GroenLinks en PvdA door 'versplintering' gaan samenwerken

Wat is het historische perspectief voor deze partijen? Anders gezegd: welke partijen zijn hen voorgegaan als we spreken over fuseren, en hoe heeft dit uitgepakt?

"Eigenlijk zijn bijna alle partijen fusiepartijen. Maar het laatste voorbeeld dateert alweer van 23 jaar geleden. Toen werd de ChristenUnie gevormd door het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) en de Reformatorische Politieke Federatie (RPF)."