Timmermans wil lijsttrekker GL-PvdA worden en heeft steun van prominenten

Frans Timmermans wil de nieuwe lijsttrekker van de gezamenlijke lijst van GroenLinks en PvdA worden. Dat zegt hij donderdag tegen NOS en de Volkskrant . Onder anderen GroenLinks-leider Jesse Klaver en PvdA-leider Attje Kuiken spreken hun steun uit voor hem.

PvdA en GroenLinks hebben bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen één lijst met kandidaten en één programma. De leden van beide partijen stemden op 17 juli met overgrote meerderheid voor deze samenwerking.

"Ik vind het prachtig dat de leden van beide partijen zo enthousiast zijn over samen één lijst, samen één programma", zegt Timmermans in een interview met NOS. "Ik vind het tijd dat we in Nederland weer meer naar elkaar toe groeien in plaats van uit elkaar."

In het interview zegt Timmermans ook premier te willen worden. "Ik wil dat omdat ik denk dat we samen op een andere manier politiek kunnen bedrijven dan de afgelopen jaren is gebeurd. Dat we samen ervoor kunnen zorgen dat de markt weer in dienst staat van de mensen in plaats van andersom. Dat we een eerlijkere samenleving kunnen vormgeven. Ik geloof daarin. En ik denk ook dat Nederland daar heel erg aan toe is."

Volg de verkiezingen Krijg meldingen bij nieuwe berichten Blijf met meldingen op de hoogte

Prominenten steunen Timmermans

Ahmed Aboutaleb sprak donderdag zijn steun uit voor Timmermans. De burgemeester van Rotterdam werd zelf ook genoemd als mogelijke lijsttrekker. Maar hij meldt vanaf zijn vakantieadres dat hij zich niet kandidaat stelt.

Ook GroenLinks-leider Klaver steunt Timmermans. "We hebben deze verkiezingen de unieke kans om de koers van Nederland te veranderen en een nieuw tijdperk in te luiden", schrijft hij op Twitter. "Frans Timmermans is daar absoluut de perfecte premier voor."

Klaver liet deze week weten zelf af te zien van het lijsttrekkerschap. Hij vindt dat de combinatie GroenLinks-PvdA geleid moet worden door een nieuw gezicht. Hij blijft wel beschikbaar voor een andere plek op de kieslijst en stopt dus niet als politicus.

PvdA-leider Attje Kuiken reageert enthousiast. "Geweldig nieuws", schrijft ze op Twitter. "Ik ben er heel blij mee. Mijn grote steun voor zijn kandidatuur. Op naar de verkiezingen van 22 november!"

Er hebben zich vooralsnog geen andere kandidaten gemeld die de gezamenlijke lijst van de linkse partijen willen aanvoeren. Dat kan nog tot en met 6 augustus. Daarna worden gesprekken met de kanshebbers gevoerd en wordt - als er meerdere gegadigden zijn - een kandidatenlijst samengesteld.

Uiteindelijk kiezen de leden van PvdA en GroenLinks in een referendum de lijsttrekker. De uitslag wordt op 18 september bekendgemaakt.

Timmermans brengt veel ervaring mee

De 62-jarige Timmermans is op dit moment Eurocommissaris en vicevoorzitter van de Europese Commissie. Hij werkt sinds 2014 in Brussel en is nu bezig met zijn Green Deal, waarmee de EU in 2050 klimaatneutraal wil zijn.

Voordat Timmermans naar de EU vertrok, was hij minister van Buitenlandse Zaken, jarenlang Kamerlid voor de PvdA en staatssecretaris van Europese Zaken. Daarvoor was hij diplomaat, onder meer in de Russische hoofdstad Moskou. Timmermans studeerde Franse letterkunde en Europees recht.