Bikker wordt lijsttrekker ChristenUnie bij verkiezingen, sluit PVV en FVD uit

Mirjam Bikker wil lijsttrekker van de ChristenUnie zijn tijdens de Tweede Kamerverkiezingen komend najaar. Dat maken Bikker en de partij maandagochtend bekend.

"Ik voel een innerlijke drive om verbeteringen aan te brengen in mensenlevens. Kijk bijvoorbeeld hoeveel kinderen er in armoede leven. Daar wil ik iets aan doen", zegt Bikker in een interview met Trouw.

Van de huidige coalitiepartijen is Bikker het enige 'vaste' gezicht. Ook al is ze pas sinds januari lijsttrekker toen ze het stokje overnam van Gert-Jan Segers. Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66) en Wopke Hoekstra (CDA) hebben zich allemaal teruggetrokken voor de functie.

Bikker zegt tegen Trouw te begrijpen dat meerdere politici hebben laten weten Den Haag te verlaten. Kaag besloot dat mede vanwege de bedreigingen waarmee zij heeft te maken.

"Politiek is een intens en gulzig vak. De verruwing van het maatschappelijke klimaat doet veel met mensen, in het bijzonder vrouwen. Polarisatie gaat ook mijn deur niet voorbij."

Op het partijcongres op 30 september wordt Bikker officieel tot lijsttrekker benoemd, laat het partijbestuur weten.

Bikker zegt dat zij in de korte periode als lijsttrekker veel heeft meegemaakt. "Maar de gebeurtenissen van de voorbije maanden hebben me nog meer motivatie gegeven om die rol langer te gaan vervullen."

Bikker wil niet regeren met PVV of FVD

Bikker zegt de keuze van haar partij om met Rutte IV mee te regeren te steunen, maar noemt het "een verstandshuwelijk".

Het kabinet viel uiteindelijk over migratie. Met name VVD en ChristenUnie werden het niet eens over maatregelen voor nareizigers. De VVD wilde de asielstroom hoe dan ook omlaag krijgen. D66 en ChristenUnie voelden juist meer voor een spreidingswet. Daarmee kan de overheid gemeenten dwingen asielzoekers op te vangen.

Het liep uiteindelijk spaak op de gezinshereniging voor oorlogsvluchtelingen. Het migratiestandpunt is niet veranderd, zegt Bikker nu. "Die lijn hebben we nu getrokken en zal in de toekomst niet verschuiven."

Ook sluit Bikker samenwerking met de radicaal-rechtse partijen PVV en FVD op nationaal niveau uit.

In Flevoland bestuurt de ChristenUnie wel met de PVV. Bikker zei al eerder dat die samenwerking haar "een naar gevoel" gaf.