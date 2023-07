Ook Bruins Slot en Van Rij niet op kandidatenlijst CDA voor verkiezingen

Demissionair minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins Slot en demissionair staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) staan bij de komende verkiezingen niet op de kandidatenlijst van het CDA. Eerder zeiden ook Wopke Hoekstra en Pieter Heerma niet op de lijst te komen.

"Het CDA heeft een spits nodig om te scoren, ik ben meer een keeper", zegt Bruins Slot vrijdag over het lijsttrekkerschap. Ze komt ook niet op de kandidatenlijst, zegt ze tegen ANP. Bruins Slot sluit niet uit ooit nog terug te keren als minister, maar wil daar ook niet op vooruitlopen. "Dat is niet aan mij."

Van Rij had niet alleen een belangrijke kabinetspost als staatssecretaris, maar is ook binnen het CDA een prominente figuur. Hij was in crisistijd interim-partijvoorzitter en speelde ook achter de schermen een grote rol voor zijn partij. Na het vertrek van Kamerlid Pieter Omtzigt uit het CDA moest Van Rij de door gedoe verscheurde partij weer lijmen.