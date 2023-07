Carola Schouten (ChristenUnie) verlaat landelijke politiek na 'twaalf intense jaren'

Ook Carola Schouten, vicepremier namens de ChristenUnie, stapt uit de landelijke politiek. Dat meldt haar partij in een persbericht.

"Na twaalf intense jaren zal ik de politiek verlaten", zegt Schouten in het persbericht. "Er staat een nieuwe generatie klaar waarvan ik weet dat de ChristenUnie daar in goede en vertrouwde handen is." Ze zegt het stokje door te geven en is "benieuwd naar wat er komen gaat".