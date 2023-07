Leden PvdA en GL beslissen over fusiefractie, lijsttrekker blijft ongewis

Vandaag wordt duidelijk of de linkse samenwerking GroenLinks en PvdA verder vorm krijgt. De partijen willen met één lijst, één programma en één lijsttrekker meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. De leden konden zich hier de afgelopen week over uitspreken.

Als de horde vandaag is genomen, moeten de partijen nog veel regelen. Zo komt er één lijsttrekker en een gezamenlijk verkiezingsprogramma. Later in de week zal daar meer over bekend worden.