Rob Jetten wil Kaag opvolgen als lijsttrekker van D66: 'Nu ben ik er klaar voor'

Rob Jetten wil Sigrid Kaag opvolgen als partijleider en lijsttrekker van D66. De demissionair minister voor Klimaat en Energie vindt het tijd voor een nieuwe generatie "die wat minder dat verleden met zich meesleept en open en onbevangen probeert de zaken op te lossen".

In 2018 werd de toen 31-jarige Jetten vooruitgeschoven als fractievoorzitter, nadat hij snel carrière had gemaakt in de partij. Hij was toen ruim een jaar Kamerlid. Daarvoor was hij fractievoorzitter in de gemeenteraad van Nijmegen. De politicus moest zich bewijzen als de opvolger van Alexander Pechtold, die in twaalf jaar was uitgegroeid tot de onbetwiste partijleider en D66 na een moeilijke periode weer belangrijk had gemaakt in Den Haag.